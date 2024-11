Kocsis Máté: Magyar Péter azokat is megveti, akik kritikátlanul tolják a szekerét

A magát függetlennek beállító, de valójában végtelenül egyoldalú és manipulatív liberális média a kezdetek óta elfogultan mutatja be Magyart, de most kiderült, hogy őket is megveti – így reagált Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Magyar Péter legújabb botrányos hangfelvételére. A baloldali diszkópolitikus többek között azt mondta, "elküldtem a 444-et a k.rva anyjába, az Indexet, és közben már több mint százezer követőm van a Youtube-on, egy olyan 300 valamennyi - nem tudom már mennyi - a Facebookon, és én direktben fogok kommunikálni az emberekkel és pont lesz.rom a médiát, a sok köcsögöt úgy, ahogy van."

Vágólapra másolva!

Jó látni, hogy Magyar Péter azokat is megveti, akik kritikátlanul tolják a szekerét: a liberális propagandát – mutatott rá a közösségi oldalán Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté emlékeztetett: a magát függetlennek beállító, de valójában végtelenül egyoldalú és manipulatív liberális média a kezdetek óta elfogultan mutatja be Magyart. Rámutatott: kínos ügyeit, amennyire lehet, „átkeretezik”, amit máson ezerszer számon kérnének, rajta egyszer sem. Szerinte eközben Magyar Péter állításait kritikátlanul hirdetik a címoldalakon, anélkül, hogy azok valóságtartalmát ellenőriznék. Nem baj ez nekünk, de ezért kár magukat függetlennek nevezni, mert hamisság. Szóval egy brancs ez az egész, de most kaptak egy kis hideg zuhanyt őfelségétől, amikor köszönet helyett egy kis any#zást, k%csögözést, lesz@rást kaptak – jegyezte meg a frakcióvezető. Élmény lehet Magyarnak dolgozni, lehet, hogy most kicsit rosszabb lesz a hangulat odabenn. Persze a közös érdek biztos hamar begyógyítja majd a sebeket – tette hozzá. Így mocskolódik Magyar Péter a legújabb hangfelvételen Mint arról az Origo korábban beszámolt, hétfő reggel újabb hangfelvételek kerültek elő Magyar Péterről. A botránypolitikus megint mocskolódik, a nyugdíjasok, a támogatói, a munkatársai után most az újságírókat szidja. Az alábbi felvételen volt barátnőjével, Vogel Evelinnel beszél Magyar, ahol őszintén elmondja a véleményét a sajtó munkatársairól: M.P.: "Ez opció, ki tudod kerülni a kibaszott médiát. Én most elküldtem a kurva anyjába tegnap az ATV-t, lebasztam a mikrofonom, mondtam, ide többet nem jövök" - hangzott el Magyar Pétertől a hangfelvételen. V. E.: Tényleg? M.P.: "Elküldtem a 444-et a k.rva anyjába, az Indexet, és közben már több mint százezer követőm van a Youtube-on, egy olyan 300 valamennyi - nem tudom már mennyi - a Facebookon, és én direktben fogok kommunikálni az emberekkel és pont lesz.rom a médiát, a sok köcsögöt úgy, ahogy van. Hát lesz.rom őket tényleg." V. E.: Ő... egyébként szerintem ez jó gondolat.

M. P.: "Föl kell annyira vinnem a... mindegyiket." V. E.: Ehhez hozzáfűznék annyit, amit a nagymamád a halálos ágyán... M. P.: "Szelídség elvtársak, szelídség." V. E.: ...üzent neked, igen, és ez szerintem nagyon fontos, hogy... M. P.: "Hát, de a politikában, ha szelíd vagy, akkor megesznek." V. E.: De a kommunikációban, meg, amit mutatsz. Szóval, hogy egyre... hogyha rocksztárnak érzed magad... rocksztárnak érzed magad, hogyha ebben élsz és nem egy empatát látnak benned és azt látják, hogy... - tette hozzá Magyar beszélgetőtársa. M. P.: "Nem azt kérnek... nem azt akarnak egy politikusban látni. A f.sza ki van mindenkinek az empatákból."

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!