Komoly zavar alakult ki Magyar Péter emberei között a kiszivárgott hangfelvételek miatt

A Discordon a felhasználók különböző virtuális szobákban kommunikálhatnak egymással, az egyik ilyen online helyiségben található a Tisza „programíró csoportja”, ahonnan több beszélgetést is eljuttattak a Magyar Nemzethez. A lap mai cikkében megjegyzi,

a felületen súlyosnak és kártékony hatásúnak értékelik a Tisza Párt háza táján a legutóbb napvilágot látott felvételeket.

Emlékezetes, a legutóbb hanganyagon Magyar Péter "agyhalottaknak, politikailag teljesen alkalmatlannak" nevezte saját uniós képviselőit.

A programíró Discord-csoportban meglehetősen rossz volt a hangulat: többen is frusztrációról, a Tiszán belüli zavarról írtak, és arról, hogy a pártban rendet kellene tenni. Egyesek szerint

a botrány érintheti a szavazótábort, lemorzsolódás jöhet.

De a hozzászólók legalább akkora problémának tartják, hogy a történtek után megtörik a bizalom Magyar Péter iránt a párton belül és annak környékén is. „Káosznak tűnik az egész. Ez a legnagyobb baj szerintem” – fogalmazott a csoport egyik tagja. Egy olyan bejegyzés is volt, amely szerint fordulóponthoz ért a párt, amelyben azonnal rendet kell tenni. Többen azt is felhozták, mely szerint a Tisza működése félamatőr jellegű, Magyar viselkedése komolytalan, éretlen. Egy másik tag megjegyezte, "az emberek ennyire nem szektások, vannak határok."

Több programíró szerint a hanganyag nyilvánosságra hozatala után benne van a pakliban, hogy a támogatók elpártolnak Magyartól és a Tiszától.

Itt többek között a donorokra, az influenszerekre, a véleményvezérekre gondoltak a hozzászólók. „A nagy játékosok számára kétséges lehet, hogy erre a csapatra rá lehet-e bízni az országot” – olvasható az egyik bejegyzésben. Másutt azt olvasni: „ha az a kép alakul ki az elitben, hogy ezek, mármint a Tisza, egyszerűen kormányképtelenek, akkor az leszivároghat a választók közé is, és elbizonytalaníthatja őket”.