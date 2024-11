Koncz Zsuzsának bitang nehéz napjai lehetnek, kikészültek a libsik

Felhévizy végre felhőtlenül tudott örülni a héten. Donald Trump hatalmas győzelmet aratott az amerikai elnökválasztáson a demokrata Kamala Harris felett. Hiába mondták sokan, hogy Trumpot rendre alul mérik a közvélemény-kutató cégek, a hírlapíró aggódott, mert az utolsó pár hét kivételével végig Harris vezetett a mérésekben. Aztán eljött az igazság pillanata, és kiderült, mi is a valós helyzet: Trump simán győzött. Hiába sorakozott fel a demokraták jelöltje mögött szinte az egész Hollywood, nem lehetett becsapni az amerikaiakat. Szóval most nagy az öröm a jobboldalon szerte az egész világon. A békepárti tábor is fellélegezhet, mert Trump elkötelezett híve a háború lezárásának.

Azonban, ahogy Amerikában Kamala Harris híveit, úgy a magyar baloldalt is elfogta a félelem Donald Trump győzelmének hírére. A baloldali politikusok egy része, például Dobrev Klára, Gyurcsány Ferenc, de még Kerpel-Fronius Gábor is, már siratják a jövőt. A momentumosok leginkább a háború alakulása miatt aggódnak, szóba hozva immár a katonák küldésének ügyét is. Az amerikai választás eredménye alapján Hadházy Ákos pedig egyenesen arra figyelmeztette a baloldalt, hogy ne várjanak külső segítséget.

Az Orbán-gyűlölő Lilu még az amerikai urnazárás előtt optimistán várta az éjszakát, majd az eredmények láttán eltűnt, mint az a bizonyos szamár a ködben.

De Koncz Zsuzsának is nehéz napjai lehetnek. Érdemes felidézni, miket mondott a Népszavának 2016-ban, Trump első győzelme után.

Az énekesnő akkor úgy fogalmazott, hogy Trumpnak végtelenül egyszerű és hatásvadász retorikája van, és ezt csak az tudja elfogadni, aki kizárólag az efféle érveket érti meg. Majd hozzátette, hogy megítélése szerint az egész amerikai elnökválasztás arról szól, hogy készakarva alacsony intellektuális szinten tartják az embereket.

