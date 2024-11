Kamera rögzített egy kegyetlen támadást Budapesten - videó

Egy fővárosi társasházban próbálta leszerelni az alkatrészeket egy bicikliről egy férfi. Egy lakó éppen akkor jött le a lépcsőn és azonnal számonkérte, majd felszólította, hogy hagyja abba, amit csinál. A rendőrséget is felhívta. A rabló el akart menekülni, de a lakó az útjába állt, ekkor támadta meg.

Erőszakossá vált, többször bántalmazta, a sértett meg is kergette, miután próbálta magát megvédeni, azonban a férfi, a támadó egy fém úti kordont is felemelt és azzal újra rátámadt a sértettre és bántalmazta"

- mondta a TV2 Tényeknek Rab Ferenc, a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője.

Ez utóbbi pillanatokról is készült felvétel, amit már az egyik köztéri utcai kamera rögzített. A tévében is bemutatott videón jól kivehető, hogy a 42 éves biciklitolvaj a magasba emelte a vasat, amivel aztán lecsapott.

Emellett még egy korábban leszerelt biciklikerékkel is megütötte az áldozatát, majd elszaladt.

A megtámadott lakót életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba, ahol az életét ugyan sikerült megmenteni, a testi épségét viszont nem, maradandó fogyatékosságot szenvedett. Három nappal a támadás után elfogták az agresszív férfit és le is tartóztatták. Egy évvel ezután, most emeltek vádat a férfivel szemben életveszélyt okozó testi sértés és rablás miatt. Az ügyészek azt kérték a bírótól, fontolja meg, hogy súlyos, végrehajtandó börtönbüntetésre ítéli a támadót, aki azzal védekezett, hogy semmire sem emlékszik az egészből. Ha bűnösnek találják, akár 12 évre is rácsok mögé kerülhet.

Gyakran előfordul, hogy önmagából kikelt emberek megfeledkeznek arról, hogy kamerák keresztüzében követnek el bűncselekményt.

Egy tavalyi nyári felvételen például egy olyan brutális támadás látható, amit rikán rögzítenek térfigyelő kamerák. Marcaliban verekedtek össze férfifak. A pályaudvar melletti utcában durván egymásnak estek. Idén nyáron az Ercsiben rögzített képsorokon döbbent meg az ország. Gázpisztolyokkal, botokkal, baseballütőkkel gumilövedékkel esett egymásnak két társaság az utcán. Egy férfit legalább nyolcszor eltaláltak a gumilövedékek, egy férfinek koponyatörése lett. Még egy 10 éves kislány is megsérült. A lövöldözésnek a rendőrök vetettek véget, a támadók egy részét pedig összesen 15 embert a TEK-esek fogtak el. Két éve verekedő szomszédokat rögített egy térfigyelő. Egy nővérénél vendégeskedő rendőr összeveszett a szomszéddal. Indulatból felrúgta a férfi mellett álló, földdel teli talicskát, és aztán arcon köpte a szomszédot és meg is ütötte. A megtámadott szomszéd pedig revansot vett. Mindkét férfi a földre került.