2023. szeptember 3-én egy férfi a Kiskunfélegyházáról Lakitelekre közlekedő vonaton utazott. A férfi a nem megfelelően megváltott kedvezményes jegy miatt vitába keveredett a kalauz nővel.

Amikor a jegyvizsgáló nő leszállt Tiszaalpáron, a férfi szintén leszállt vele és a peronon tovább követte őt, miközben kiabált vele.

A jegyvizsgáló fotót akart készíteni a férfiról, aki hadonászni kezdett a nő irányába, hogy kiüsse a kezéből a telefont, mindeközben többször is hozzáért a sértett kezéhez és mellkasához.

A jegyvizsgálókat közfeladatot ellátó személy, emiatt fokozott büntetést kaphat a férfi, aki ellen az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést indítványoz.

Fotó: Shutterstock

Korábban is írtunk már egy olyan részeg férfiról is, aki egy általános iskola udvarán kezdett el üvöltözni a gyereke osztályfőnökével, miután azt feltételezte, hogy gyerekét az osztálytársai bántották. Az agresszív férfi előbb a tanárt, aztán az igazgatónőt is meglökte.

Kőbányán egy a földön fekvő, magatehetetlen férfihoz riasztották a mentősöket. Amikor a mentősök megérkeztek a férfihez, a 42 éves férfi azt mondta rajta nem kell segíteniük, majd rátámadt a mentősökre. A támadót elfogták és közfeladatot ellátó személy elleni erőszakkal gyanúsítják.

Beszámoltunk már olyan esetről is, amikor közfeladatot ellátó személy vált bűncselekmény áldozatává. Egy fiatal férfi nemrég megtámadott és kirabolt egy postást, aki kerékpárját tolva végezte munkáját. A támadó először ellopta a postás táskájából a PDA-készüléket, majd amikor az áldozat észrevette ezt és megpróbálta megakadályozni, megütötte őt. Ezt követően a támadó a postás válltáskájából készpénzt vett ki. Fél órán belül elfogták, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását. Egy férfi egy orvosra támadt, amiért az nem hosszabbította meg azonnal a jogosítványát, hanem további vizsgálatokra küldte.