Új szabályok szerint utazhatnak a kutyák a vonatokon

A MÁV Zrt. azt közölte az MTI-vel, hogy a többi utas biztonsága érdekében ugyanakkor

a kutyáról az utazás során sem a pórázt, sem a szájkosarat nem szabad levenni,

illetve a jegyvizsgáló kérésére az állat érvényes - egy évnél nem régebbi - oltási igazolványát is be kell mutatni, valamint továbbra is kutyajegyet vagy kutya országbérletet kell váltani az állat számára.

Emlékeztettek, hogy a nyári és kora őszi időszakban - teszt jelleggel - már ezekkel a kedvezőbb feltételekkel szállíthatták kedvenceiket az utasok a balatoni InterCityken és expresszvonatokon.

Az Origo is beszámolt róla, hogy június 26. és szeptember 1. között a balatoni vonatok 2. osztályán bármely utas bevihet az utastérbe szájkosárral, pórázon vezetve kutyajeggyel vagy kutyaországbérlettel egy 20 kilogrammnál könnyebb kutyát úgy, hogy az ne zavarja a többi utast.

A mostani helyjegyes vonatokra érvényes szabályozás alapján hangsúlyozták, hogy

a 20 kilogrammnál nehezebb, nagytestű kutyák változatlanul csak a nem helyjegyes vonatokon és csak a kocsik peronján szállíthatók,

az utastérbe nem vihetők be.

Óriási a kereslet a vármegye- és országbérletre, mióta azt szinte mindenhol elfogadják.

A kutyák is utazhatnak vármegye- és országbérlettel.

A kutya-országbérletből az új tarifarendszer bevezetését követő első hét alatt már majdnem annyit, - mintegy háromszázat váltottak, mint tavaly egész évben összesen. Az 1890 forintba kerülő bérlet havi négy utazás esetén már olcsóbb, mint alkalmanként jegyet váltani a négylábú házikedvencek számára.