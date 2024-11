Lakatos Márkot utolérte a végzete, Wellor a céltáblájára tűzte

A netzenész újból lecsapott. Wellor ezúttal Lakatos Márkról írt nagyon kemény, szókimondó gúnydalt. A zene Gloria Gaynor I Will Survive című dalának átdolgozása, a szöveg pedig szokás szerint telitalálat. A dal címe beszédes: Odakint most szörnyek járnak. A gúnydalban feltűnik két jól ismert baloldali megmondóember, Pottyondy Edina, az internet vicsorgó démona és Magyar Péter táskahordozója, Nagy Ervin is.

Ízelítőül íme Wellor számából egy rövid részlet:

„Kezedben életre kel a posztó,

a személyiséged mégis megosztó

de aki nem szeret, az egy büdös prosztó,

kedvenc bútorod a szereposztó,

a közeli haveroknak hála,

bekerültél a bulvármédiába,

a munkád nem lehet grátisz,

hisz te vagy itt a legjobb stylist,

a libernyák sajtó az imidzseden dolgozik,

példaképként mutat be a Blikk,

de sajnos túl volt tolva az egó,

nagy zsákmány egy fiú heteró,

nem baj, ha friss a husi,

kell még neki segíteni"

Az egyre népszerűbb netzenész a megszokottnál is erősebbre sikerült slágergyanús szerzeményét Lakatos Márk nem teszi ki az ablakba.

A cikk először a Magyar Nemzeten jelent meg, és ITT olvasható!