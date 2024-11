Bayer Zsolt: A szörnyek tényleg köztünk járnak

Ismerjük ezt, hogyne ismernénk! A cigány lop, a zsidó átver, a fideszes pedofil. Ez bizony ugyanaz a sor. És meg vannak róla győződve, ezek a szavakban reggeltől estig jogvédők, hogy nekik ezt is szabad, így is általánosíthatnak.

De ez is mindegy. Ez is eltörpül lassan a kibontakozó nem is tudom, mi árnyékában. Igen, az influenszertüntetés szervezőiről és arcairól van most már szó.

Kezdjük Osváth Zsolttal.

A rendőrség nyomoz ellene – de szinte ez is másodlagos a tény mellett, hogy ez a nyomorult, undorító, beteg alak hogyan vett rá kiskorú fiút (fiúkat?) arra, hogy küldözgessenek fényképeket a nemi szervükről neki. Meg vice versa. Istenem, mennyire szánalmas, mennyire undorító ez az egész! Mennyire Osváth Zsolt. És ez állt ki a tömeg elé a Hősök terén pofázni szörnyekről és pedofilokról.

S ki volt a második, aki akkor tüntetni hívta a népet a „szörnyek” ellen?

Lakatos Márk.

Lakatos Márk, az affektáló, visszataszító meleg prototípusa. De ez persze önmagában nem számít, ma már ez a „természetes”, nem is szabad észrevenni, az affektáló, visszataszító meleget nem is szabad affektáló, visszataszító melegnek nevezni, éppen ezért kérem a szerkesztőt, ne húzza ezt most ki innen, maradjon meg az utókornak, maradjon meg mementónak.

És valójában már ez is lényegtelen.

Mert most ott tartunk, hogy a gyanú szerint ez az alak intézetben élő, teljesen kiszolgáltatott árva gyerekeket rontott meg, úgy, hogy egy erre szakosodott „közvetítő” (mocskos strici) segítségével hajtotta fel a fiúkat, akiknek aztán egy pár cipőt és némi zsebpénzt ígért, ha kiélheti rajtuk undorító, beteg, perverz vágyait. Hát ez volt még ott a Hősök terén, mert „odakint szörnyek járnak”.

Persze… A népi bölcsesség szerint ne menjen a napra az, akinek vaj van a fején. A népi bölcsességek pedig többnyire helytállóak, ellenben a nép eddig nem tudta elképzelni, hogy ami most kibontakozni látszik, az egyáltalán létezhet és megtörténhet.