Itt vannak a legújabb részletek Lakatos Márk pedofilbotrányáról: így él a liberális elit

Újabb fejlemények vannak a baloldali öltöztető, Lakatos Márk pedofilbotrányában. Állítólag a baloldali influenszer, Mérő Vera újra feltűnt, miután korábban a pedofilbotrány kirobbanása miatt törölte magát a Facebookról. Időközben folyamatosan zajlanak a tanúkihallgatások a Lakatos Márk-féle pedofilbotrány ügyében, miután a Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozást rendelt el egy fiú videóvallomása után. Az egykor nevelőintézetben nevelkedő fiú Ábrahám Róbert újságíró műsorában arról beszélt, hogy Lakatos Márk fajtalankodott vele, amikor még csak 15 éves volt. Az is kiderült, hogy az egyik férfi órákon át beszélt a nyomozóknak a gyermekprostitúciós botránnyal összefüggésben, amelybe közéleti szereplők is belebukhatnak. Ábrahám Róbert néhány napja arról is beszámolt, hogy az ügyészségen járt, ahol több vallomást is leadott olyan súlyos bűncselekmények ügyében mint gyermekprostitúció, nemi erőszak és emberkereskedelem. Összeszedtük, hogy mit lehet eddig tudni az egyre szélesedő Lakatos Márk-féle pedofilbotrányról.

Lakatos Márk barátnője ismét előkerült a pedofilbotrány kirobbanása után. Mérő Vera felbukkanása azért is meglepő, mert éppen ő volt az, akivel Lakatos Márk a botránya kirobbanását követően, az eltűnése után még telefonos kapcsolatot tartott. Emellett érdekes részlete az ügynek, hogy a baloldali influenszer korábban törölte a privát és a közszereplői Facebook-oldalát is – miközben csupán arra kellene választ adnia a rendőrség számára, hogy miről beszélt Lakatos Márkkal annak felszívódása után. Időközben újabb tanúvallomást vettek fel a napokban a rendőrségen Lakatos Márk ügyében. Folyamatosan zajlanak a kihallgatások az ismert stylist pedofilbotrányával összefüggésben; az egyik tanúvallomásban például azt az embert is megnevezték, aki kiközvetíthette az állítólagos, gyermekprostitúcióra rábírt sértettet Lakatoshoz. Ide tartozik, hogy a megnevezett kerítő egy bűnözői múltú család tagja, akiknek a bosszújától a tanú nagyon tart. Jelenleg emberkereskedelem miatt nyomoznak A fiú videóvallomását – egy feljelentés keretében – eljuttatták pár hete a Fővárosi Főügyészségnek. Onnan a feljelentést megküldték a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak, a BRFK pedig aznap elrendelte a nyomozást, ám azt nem mondták meg, hogy milyen bűncselekmény gyanújával. Sajtóinformációk szerint emberkereskedelem gyanújával rendelték el a nyomozást, de szakértők szerint még több más bűncselekmény is felmerül az ügyben, többek között a gyermekprostitúció és a szexuális visszaélés is. A botrányba több liberális celeb is belebukhat. Lakatos Márk egyébként többnapos hallgatás után szólalt csak meg, és visszautasította az ellene felhozott állításokat. Sajtóinformációk szerint a férfi a botrány elől külföldre menekült, ezt többen is megerősítették. Nagy Ervin is nagyon jó viszonyt ápol Lakatos Márkkal Emlékezetes, Lakatos Márkról azt állította egy egykori intézetis fiú, hogy évekkel ezelőtt, amikor még csak 15 éves volt, fajtalankodott vele a baloldali véleményvezér, aki ráadásul a „gyermekvédelmi” influenszertüntetés egyik arca is volt. A fiú arról is beszélt, hogy külön ember volt arra a célra, hogy az árvaházakban felkutassanak fiatal heteroszexuális fiúkat, akik nyomoruk okán megvásárolhatók homoszexuális együttlétekre, és a kiválasztott gyerekeket a kerítő le is szállította és átadta a megrendelőinek, ami után jutalékot kapott. A fiú elmondása szerint az „átadás” előtt drogot is adtak neki, majd a lakásban olyan dolgot is meg kellett tennie Lakatos Márkkal félelemből, amit nem akart. Az állami gondozott fiú állítólag egy pár cipőt és pénzt kapott mindezekért.

Ábrahám Róbert - akinek az intézetis fiú elmesélte a történetét -Hajdú Péternek a FrizbiTV YouTube-csatornán arról is beszélt, hogy a Lakatos Márk-féle pedofilbotránnyal kapcsolatban több ismert személy neve is felmerült. Még az egyik legismertebb színházi rendező is érintett lehet, akinek azonban nem árulta el a nevét. VV Zsolti ügyében is gyomoznak Gyermekpornográfia gyanújával továbbra is nyomoz a rendőrség Osváth Zsolt baloldali influenszer ügyében – tudta meg a napokban a Magyar Nemzet. Osváthot azért jelentették fel, mert egy videón maga számolt be arról, hogy egy fiatal fiútól intim képeket kért. Mint megírtuk, a nyíltan homoszexuális youtuber egy általa közzétett, több évvel ezelőtt készült videófelvételen beszélt arról, hogy pornográf képeket kért egy 18 év alatti fiútól. Osváth Zsolt azzal védekezett, hogy nem tudta, hogy a fiú fiatalkorú. Emlékezetes, hogy egyébként Osváth a februári gyermekvédelminek hazudott baloldali influenszertüntetés egyik felszólalója volt. VV Zsolti tüntet - saját maga ellen?

Fotó: MTI/ Lakatos Péter A Mi Hazánk és Tényi István ugyanakkor feljelentést tett és a Budapesti Rendőr-főkapitányság eljárást indított tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről pornográf felvétel megszerzésével elkövetett gyermekpornográfia bűntett gyanúja miatt. A rendőrség az eljárást ugyan egyszer már megszüntette, ám azzal az ügyészség nem értett egyet, így nyár óta újra nyomoz a BRFK.

