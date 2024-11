Tolvajok tartják rettegésben az őrbottyániakat

A napokban egy tolvaj betört egy idős asszonyhoz Őrbottyánban, ahol hetek óta történnek különböző lopások. Az egyik helyi lakos arról számolt be a Ripostnak, hogy több tolvaj hetek óta fosztogatja az autó benzintankjait. Emiatt volt olyan is, akinek 15-20 alakalommal megfúrták a tankját, majd a benne lévő benzint ellopták. Azonban úgy néz ki az üzemhegyanyag már nem elég a tolvajoknak, akik már házakba is betörtek.

A Bors arról számolt be , hogy legutóbb egy idős nő házát vették célba, aki csaknem halálra rémítettek a tolvajok. A házban lakó nő az esetről a Facebookon számolt be az egyik helyi csoportban.

Egy igen "kedves", és "szorgalmas" emberke az éj sötétjében meglátogatott

- kezdte bejegyzését K. Ibolya, majd hozzátette nem tudja, ki tört be hozzá, mivel nincs kamerája.

A nő azt is elmesélte, hogy kutyái jelezésére figyelt fel, de amikor kinézett az udvarra a sötétség miatt nem látott senkit. Attól félt, ha kimegy akkor a betörő bántani fogják, ezért inkább rendőrt hívott.

A kép illusztráció!

Fotó: Northfoto

Az udvarról valamit elvitt, mert csak azt hallottam, hogy húzza a betonon. Vélhetően egy kartondobozt. Megijedtem, ezért inkább hívtam a 112-t, majd egy rendezetlen látogatott meg. Rendesek, aranyosak voltak, de nem sok segítséget tudtam adni

- mondta K. Ibolya, aki szerint már korábban is történtek lopások a Szent István utcában.

Kérek mindenkit, hogy legalább utcánként fogjanak össze a lakók. Két jelzőkutyám van, becsülettel tették a dolguk. Egy át nem aludt éjszaka után szép napot kívánok mindenkinek!

- zárta bejegyzést a nő, amire több helyi lakos is reagált.

Egyikük azt írta, hogy amióta Őrbottyánban lakik sosem voltak lopások, de egy ideje már minden este bezárkózik az otthonába, mert fél a tolvajoktól.

Egy másik őrbottyáni lakos pedig arról számolt be, hogy legalább 15 helyen megfúrták az autója tankját.

Fotó: BORS/olvasói fotó

Ez az eset a nem messze lévő Hunyadi utcában történt, amihez az egyik feljebb lakó szomszédunk hozzá is szólt, miszerint a mellette lakónak is kiszúrták a tankját és reggel vette észre. Úristen, mondom ez a mi utcánk, azonnal kirohantunk és benéztünk a kocsi alá. Ekkor láttuk meg, hogy több helyen is kiszúrták a tankot!! Legalább 15 helyen

- mondta az egyik érintett. Akkor a nő elmondta, hogy nem tett feljelentést, mivel neki sincs kamerája.