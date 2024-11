Nem szeretnénk, ha csak a liberális, baloldali hangok hallatszódnának

Bódi Ábel: Nem szabad szerepet játszani. Az önazonosság a lényeg. Ha valaki felvesz egy maszkot, előbb-utóbb kilóg majd a lóláb.

Mi pontosan ugyanolyan elvetemült ellenforradalmár, katolikus, monarchista állásponton vagyunk otthon is, mint a videóinkban.

Nincs olyan, hogy “jaj, ezt most nem mondhatom, mert akkor mi lesz…”

Pintér Ábel és Bódi Ábel

Fotó: Talán Csaba

Nincsenek korlátok?

Pintér Ábel: A csatorna jellegéből fakadóan nincs szükség korlátokra. Ha popkulturális dolgokról beszélnénk, akkor lehet, hogy ezt vagy azt nem lehetne mondani. Ha kellő felkészültséggel, műveltséggel és természetességgel beszélgetünk egy témáról, akkor nincs szükség korlátokra. Persze, akár lehetne is, mert ha valaki azt mondja, hogy monarchista vagy királyságpáti, bizonyos körökben ez nem biztos, hogy elfogadott, de nekünk itt ezzel nem kell foglalkozni. Nincs bennünk megfelelési kényszer.

Milyenek az első visszajelzések?

Bódi Ábel: Nagyon jók! Egyrészt, amit a statisztikákban látunk, az nagy öröm. Ha nézőszámban még nem is vagyunk ott, ahol szeretnénk, de egyre nő a táborunk. A kommentek is biztatók - és igyekszünk válaszolni is a hozzászólásokra, persze, csak ha érdemiek, a fröcsögésre csak szívecskét teszünk, hátha ez a "szeretet" majd segít rajtuk. De sokkal több az értelmes hozzászóló, velük rendszeresen beszélgetünk is. Egy-két komment olyan értékes, hogy szívesen vendégül látnánk a stúdióban az íróját.

Pintér Ábel: Nyilván fontos, hogy megerősítsük azokat a nézőinket, akik szeretnék tudni, hogy ők valóban a normalitásban léteznek-e.

Mindeközben nem titkolt vágyam az is, hogy az ellenkező oldalon állókat is megszólítsuk. Jöjjenek, beszéljük meg a témákat, nyomjuk végig és ébresszünk gondolatot.

Minket az is jellemez - és ez sajnos ritka -, hogy ha rájövünk, hogy nincs igazunk, azt elfogadjuk, így legalább egyel közelebb kerülünk az igazsághoz. Azt is mondhatnánk, hogy ez egy misszió.