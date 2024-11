Eltűnt egy 31 éves amerikai nő Budapesten

Utoljára november 4-én a Barack és Szilva étteremben látták este 10 órakor a 31 éves az amerikai nőt, Mackenzie Elizabeth Michalski-t - írja a nő testvére.

A nő Portland-ből utazott Budapestre, gyakorlott utazó volt és egyáltalán nem jellemző rá, hogy nem ad hírt magáról. A nő az AirBnb szállásáról már nem jelentkezett ki, azóta nem adott életjelet magáról.

Fotó: Facebook/Nicholas Michalski



A leírás szerint 165 cm magas, vékony testalkatú, barna hajú és barna szemű.

A testvére szerint a ruházata az alábbi lehetett: Fekete zipzáros kapucnis pulóver, fekete tornacipő vagy barna bokacsizma, fekete vagy zöld kalap.

Illetve egy virágos medálos könnycsepp alakú nyaklánc is volt a nyakában.

Megkülönbözető jelzések:

Fültágítós fülbevalót visel, a bal karján koponyás tetoválás, a bal lábán Buddhás míg a jobb lábán lótuszvirág tetoválás található:

Fotó: Facebook/Nicholas Michalski

Aki felismeri őt, vagy tud bármilyen információval szolgálni forduljon a magyar rendőrséghez: +36-1 461-8100 vagy +36-1-443-5000, vagy Egyesült Államok budapesti nagykövetségéhez: +36-1-475-4400. telefonszámon.



Korábban már tűnt el Budapesten rejtélyes módon egy férfi, amikor éppen a Budapest Park szórakozóhelyen találkozott két barátjával és onnan tartott hazafelé a koncert után. A rendezvény közben élő videókat küldött az ismerőseinek, és üzenetekben is megírta, hogy jól szórakozott. A hely biztonsági kameráinak felvételein látszik, hogy hajnali fél egykor egyedül lép ki a Budapest Parkból. Leintett egy taxist, hogy hazamenjen vele, de az nem vette fel, így elindult gyalogosan hazafelé a Rákóczi-híd irányába, ekkor látták utoljára. Hétfőn reggel a munkába sem jelent meg, amiről a munkatársai is értesítették a hatóságokat. Később a Dunából kiemeltek egy holttestet, amiről az eltűnt férfi apósa azt nyilatkozta, amíg az azonosítás tart, számukra ismeretlen is marad a keresett személy, bár a rendőrségi felhívásban szereplő ruházat és személyleírás nagyon hasonló, de mivel a talált személy kopasz és az eltűnt személy pedig nem volt, az, így reménykedik benne, hogy talán mégsem az ő rokona a talált személy.