Magyar Péter saját pártja pénzügyeiről is hazudott

A kedden nyilvánosságra került újabb hangfelvétel alapján egyértelműen kijelenthető, hogy Magyar Péter az elmúlt hónapokban folyamatosan hazudott a saját pártja működéséről is. A párt honlapján a Transzparencia fül alatt korábban közzé is tették a nagyobb rendezvények részletes költségvetését. A Hősök terei rendezvény esetében azonban ez valamiért nem történt meg, miközben pont most derült ki, hogy az utóbbi több mint 100 millió forintba került.

A meghirdetett transzparencia helyett átláthatatlan pénzügyek jellemzik a Tisza Párt működését, amit bizonyít a kedden nyilvánosságra került újabb hangfelvétel is. Ezen Radnai Márk, Magyar Péter egyik legfontosabb embere, a párt alelnöke beszél arról, hogy a Tisza Pártban pénzügyi káosz uralkodott, és utal arra is: a pártelnök testvére, Magyar Márton – ahogy korábban a Magyar által igazgatott állami cégekből, úgy – a pártból is pénzre tett szert. Magyar Péter saját pártja pénzügyeiről is folyamatosan hazudik

Fotó: Havran Zoltán - Magyar Nemzet Mindez azért is döbbenetes mert a Tisza korábban ezt írta a saját működéséről: „A transzparens és kikezdhetetlen működés az első pillanatoktól a TISZA Párt sajátja. Ezt diktálja a tisztesség, ezt írja elő a törvény, és ezt várják a választópolgárok minden politikai szereplőtől Magyarországon. Támogatóink felé különösen fontosnak tartjuk a pontos pénzügyi elszámolást. Mi – a tavaszi, történelmet író időszaktól kezdve – nyílt lapokkal játszunk. 2024-ben új fejezetet nyitottunk a közéletben”. A párt honlapján a Transzparencia fül alatt korábban közzé is tették a nagyobb rendezvények (ápr. 6., máj. 5., máj. 30) részletes költségvetését. A Hősök terei rendezvény esetében azonban ez valamiért nem történt meg. A Wayback Machine azt mutatja, hogy még július 29-én – közel két hónappal a rendezvény után – sem szerepelt a kampányzáró esemény költségvetése a honlapjukon. Később a párt közzétett egy második negyedéves beszámolót, amelyben már valamiért ömlesztve szerepelnek a rendezvények költségei, így a Hősök terén tartott esemény pontos költségvetését soha nem hozták nyilvánosságra. Sőt, a korábbi tüntetések költségeit is leszedték a honlapról, hogy ne legyen feltűnő, a kampányzáró hiánya. Érdekes, az április 6-án a Kossuth téren tartott rendezvény, amelyen többen voltak, mint a Hősök terén, a párt állítása szerint 28 millió forintba került. Ennek fényében érdekes, hogyan lehetett több mint 100 millió forint a kampányzáró a Hősök terén. Honnan érkezhettek a százmilliók? Mindezek mellett azt sem tudjuk, miből is finanszírozták ezeket a hatalmas költségeket. Mindezek fényében nehéz komolyan venni Magyar Péter nyilatkozatait, amelyek arról szólnak, hogy az eddigi politikai tevékenysége egy „one man show”, vagyis egyedül viszi a kampányt, nincsenek mögötte profi szakemberek, anyagi támogatók, lelkes önkéntesekkel és minimális költségvetéssel működnek. Ezt próbálta elhitetni a békemenettel egy időben, június elsején a Partizánnak adott interjúban is, ahol többek között azt mondta, a Tisza Párt még mindig csupán „garázscég”.

Szakmai segítség külföldről Garázscéget viszont ritkán támogatnak külföldről. Magyar barátnője, Vogel Evelin a Blikknek adott interjúban éppen az április 6-i, Kossuth téri tüntetés után szólta el magát, amikor úgy fogalmazott: „Segített egyébként egy szuper grafikus csapat, akik félig magyarok egyébként és félig külföldiek.” Tízmilliók az „egyszerű magyar emberektől” Ugyanilyen árulkodó volt Magyar HVG-nak adott nyilatkozata is. Áprilisban, miután nyilvántartásba vette a Nemzeti Választási Bizottság a Tisza Pártot, Magyar azt mondta: a Kossuth téri tüntetése költségeire az egyesületéhez érkező adományokból származott a pénz. – Több tízmillió forint érkezett egyszerű magyar emberektől, több ezer embertől, és nem külföldről, nem dollár, és nem NER-es pénz – mondta Magyar. A politikus még korábban, a március 15-i demonstrációjuk után is mikroadományokról beszélt. Akkor a Tények beszámolója szerint azt mondta: részben a saját pénzéből, részben önkéntes felajánlásokból valósult meg a rendezvény, s hozzátette azt is, „kisemberek adták össze” a summát. Innen nézve már nem is tűnik annyira véletlennek, hogy a Tisza Párt európai parlamenti listáján szép számmal bukkannak fel a Soros György hálózatához köthető jelöltek. Emellett szinte naponta tűnnek fel újabb és újabb baloldali kötődésű figurák Magyar mögött és körül. Közülük is kiemelkednek a Bajnai Gordon-féle datadatos körhöz sorolható cégek. A DatAdat végzi jó ideje a baloldali kampányfeladatok számottevő részét.

