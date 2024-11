Magyar Péter egymilliárdos pénzügyi botránya: honnan fizetik Brüsszel emberét?

Újabb felvétel érkezett szerkesztőségünkhöz, a hanganyag ismét Magyar Péter magatartását mutatja be, de ezúttal nem a Tisza Párt vezetőjének hangja hallható. A felvételen Radnai Márk, Magyar egyik legfontosabb embere, a párt alelnöke beszél, mégpedig arról hogy a Tisza Pártban pénzügyi káosz uralkodott, és utal arra is: Magyar testvére, Magyar Márton – ahogy korábban a Magyar által igazgatott állami cégekből, úgy – a pártból is pénzre tett szert.

A nagyjából egyperces társalgásrészlet során Radnai panaszkodik Vogel Evelinnek, Magyar volt barátnőjének. Azzal kezdi, hogy elmondja, mínusz ötven millióval vette át a szervezetet. Aztán arra tér rá, hogy Magyar és az addigi pénzügyese, egy bizonyos Dezső hogyan bántak a pénzzel. „Dezső mindenre rábólintott, amit a Peti akart, és kiszórt „kib...szott sok pénzt, 103 milliót a Hősök terei izére”. És ez no f...uckin way – fogalmazott Radnai, érzékeltetve, hogy szerinte felesleges volt a költekezés.

A Hősök terei izé alatt pedig bizonyosan az a rendezvény értendő, ami után Magyar azt mondta, hogy büdösek az ember, a szájuk is, és hogy nyugdíjaskommandója van, amit Vogelre uszít majd, ha a nő nem úgy viselkedik, ahogy Magyar szeretné - vagyis Radnai ugyanúgy lenézi a pártja támogatóit, mint Magyar Péter.

A hangfelvételen a pénzügyi káoszt Radnai újabb részlettel érzékeltette.

Az utolsó pillanatban, ugye amikor már az utolsó két-három hét hajrájában voltunk, nem voltak jók a szerződések, a számlák, a Magyar Marcinak az ügyei, satöbbi.

Radnai mondata nem csupán a rendezettség hiányáról árulkodik, hanem arról is, hogy Magyar az öccsének, Magyar Mártonnak a pártból is juttatott pénzt. Nem ez lett volna az első ilyen. Mint arról az Origo is írt, 2023-ban havi 750 ezer forintért végzett kommunikációs tanácsadói feladatokat a Volánbusznál Magyar Péter öccse.

Magyar Márton ugyanabban az évben dolgozott az állami vállalatnak, amikor Magyar Péter a cég igazgatóságában ült, s mindketten összesen nagyjából nyolcmillió forintot markolhattak fel.

De nem a Volán volt az egyetlen köztulajdonban álló cég, ahonnan mindketten adott esetben nem is kis summához jutottak: miközben Magyar Péter a Diákhitel Központot vezette, testvére az egyik olyan beszállítónál dolgozott, amelynél vaskos túlárazást állapított meg az állami ellenőrzés.