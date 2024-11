Őket alázta meg Magyar Péter az eddig kiszivárgott hangfelvételekben

Ahogy az Origo is megírta, egy nemrég nyilvánosságra került felvételen Magyar Péter saját támogatóit nevezi büdösnek, miközben arról beszél, hogy semmi kedve nem volt ott lenni az általa szervezett tüntetésen.

"Figyelj, annyiszor leizzadtam ma, b*szd meg, inget cseréltem az előbb. Szétszedtek, 40 fokban mentünk át a Hősök terén, azt mondtam, mi a f*szomat csinálok itt? - mondta, hozzátéve:

büdösek az emberek, és a szájuk, bleee"

Ugyanezen a hangfelvételen az idős embereket is gúnyolja, például azt üzeni nekik, hogy vegyenek maguknak új unokát, valamint nyugdíjaskommandóként hivatkozik azokra, akik egy egész életet végigdolgoztak tisztességesen.

Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón az Origo kérdésére válaszolva elmondta: "a magyar politikában kevés dologban volt egyetértés, de abban igen, hogy ilyen megnyilatkozások, választópolgárokkal, idős emberekkel szemben nem megengedhetőek". Egy másik újságírói kérdésre reagálva pedig arról beszélt, hogy "mindenki számára nyilvánvaló: Tisza Párt és Magyar Péter mélyen lenézi a saját választóit".

Magyar Péter nem csak a választókat alázza meg rendszeresen, hanem a vele párkapcsolatban lévő nőket is. Vogel Evelin egy hangfelvételen arról beszélt, hogy Magyar Péter rendszeresen szidalmazta őt mások előtt.

"Bejött az irodába, elkezdte fikázni a ruhámat… mindenki… új emberek előtt… elkezdte fikázni, hogy a cigi, amit szívok, az nem passzol a ruhámhoz… elkezdte fikázni, hogy én mikor szoktam kelni… ja, biztos most is később jöttem… és elkezdett így belém állni, úgy, hogy már a többiek… és ott voltak tök új emberek, így néztek, hogy én most erre mit reagálok… elkezdett így taposni, páros lábbal" - mesélte Magyar Péter volt barátnője, a Tisza Párt egykori tagja.

Volt olyan eset is, hogy Vogelt annyira megalázta, hogy a nő a mosdóba ment sírni.

Olyan stílusban, olyan kellemetlen helyzetbe hozott engem, hogy bazdmeg félrementem a WC-be sírni… Hogy miért kell? Miért kell így…" - mondta Vogel Evelin a hangfelvételen.

Az is kiderült, hogy Magyar Péter a munkatársait sem tiszteli, folyamatosan szidalmazza őket a hátuk mögött. Vogel Evelin egy kiszivárgott hangfelvételen elmondta, hogy a politikus milyen szavakkal illeti a vele együtt dolgozókat:

Tényleg, tudod… hogy rajtam élhette ki mindig azt a frusztrációját és dühét, ami felgyülemlett benne a nap folyamán… tudod, mindenki izé… mosolyog… és akkor azt mondja: Hát ezek f.szok, b.zdmeg! Ezek agyhalottak, itt mindenki idióta!

A saját EP-képviselőiről is hasonlóan beszél, annak ellenére, hogy a kamerák és a nyilvánosság előtt az égig magasztalja őket. Valójában viszont azt gondolja róluk, hogy agyhalottak és Soros-ügynökök, akik szerinte nem tudnak magyarul. Magyar Péter az egyik felvételen az EP-képviselőiről úgy fogalmazott:

sok agyhalott”

Mindezt a politikus bővebben is kifejtette:

Mi a f*sz? Leírom neki magyarul, én értem, hogy Soros-ügynök és nem tud magyarul".

Név szerint is említette egyes képviselőket, volt olyan, akit teljesen alkalmatlannak tart a feladatra:

Van egy EP-képviselőm, aki mondjuk totál alkalmatlan politikusnak... A Viktor, a Weisz Viktor. Viszont egész jó fotókat csinált így alulról”

Majd tovább folytatta a saját EP-képviselői gúnyolását: