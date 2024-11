„Vegyél magadnak újat” - Megszólalt egy anyuka, aki éppen Magyar Pétertől kért segítséget az elrabolt gyermeke miatt

Ahogy arról az Origo is beszámolt, egy hangfelvételt juttattak el több szerkesztőségbe is hétfőn, amelyen Magyar Péter akkori barátnőjével, Vogel Evelinnel beszélget, és a Tisza Párt vezetője a saját követőiről osztotta meg véleményét.

"Figyelj, annyiszor leizzadtam ma, b*szd meg, inget cseréltem az előbb. Szétszedtek, 40 fokban mentünk át a Hősök terén, azt mondtam, mi a f*szomat csinálok itt?

Büdösek az emberek, és a szájuk, bleee"

– mondja Magyar Péter a hangfelvételen a saját híveiről.

A beszélgetés során amellett, hogy a nyugdíjasokon is gúnyolódott, Magyar Péter még azt is mondta, hogy

azok, akiknek külföldön van a családja, vegyenek maguknak új unokát.

Az ATV egy TikTok-videóról számolt be cikkében, amelyben egy anyuka azt állítja, hogy többek között ő az az egyik személy, aki már kérte Magyar Péter segítségét a kisfia miatt. Továbbá arról is beszámolt, hogy tud egy nagymamáról is, aki az unokája ügyében szintén a politikushoz fordult.

„Szia, Magyar Péter! Az elrabolt Aladár anyukája vagyok, tudod, akit Varga Judit minisztersége alatt raboltak ki az ágyából november huszonkilencedikén egy évvel ezelőtt családunkból hamis dokumentáció alapján" - mondta. Az anyuka felhívta arra a politikus figyelmét, hogy már több alkalommal megkeresték őt, tehát tudnia kell az esetükről.

a mai napon napvilágra került felvétel is azt bizonyítja, hogy azon viccelődsz, hogy megkeresnek téged, hogy hozd vissza a gyerekeiket vagy épp az unokáikat. Igen, én voltam az egyik, aki megkeresett, és a nagymamát is tudom, hogy ki volt a másik. És hogyha neked ennyi a reakciód rá, hogy vegyünk magunknak újat, ez nagyon sajnálatos...”

– fogalmazott a videóban az anyuka.

A nő hozzátette, hogy a férje október 23-án megkereste Magyart, aki letagadta, hogy tud az elrabolt kisfiú esetéről.

„Miközben nagyon is tudod, hogy mi történt, ki tette és hogy történt, és ha te tudsz arról, hogy hol lehet gyermekeket vásárolni, akkor menj be az ügyészségre és jelentsed! Köszönöm!”

– számolt be az ATV az anyuka üzenetéről Magyar Péternek.