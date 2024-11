Sz.rok, agyhalottak, f.szok, idióták - így beszél Magyar Péter saját embereiről

Egyre botrányosabb részletek kerülnek a nyilvánosság elé Magyar Péterről és pártjáról. Most éppen az derült ki, hogy Magyar folyamatosan megalázza munkatársait, semmibe veszi őket, trágár szavakkal illeti a vele dolgozó embereket, emellett pedig senkiben sem bízik. Kedden egy közel másfél órás hangfelvételt tettek közzé, ebben Vogel Evelin, és a Tisza Párt munkatársa, Hanzel Henrik közötti beszélgetés hallható. Vogel szerint Magyar Péter vele is agresszíven viselkedett, rajta élte ki minden dühét, illetve neki szidta a párt más munkatársait is.

Tényleg, tudod… hogy rajtam élhette ki mindig azt a frusztrációját és dühét, ami felgyülemlett benne a nap folyamán… tudod, mindenki izé… mosolyog… és akkor azt mondja: Hát ezek f.szok, b.zdmeg! Ezek agyhalottak, itt mindenki idióta! - mesélte Vogel.

Vogel arról is beszélt, hogy Magyar Péter mindennel elégedetlen, frusztrált, folyamatosan panaszkodik. Erről beszélt egyébként korábban Varga Judit is. Vogel szerint "… de, amikor meglátott, akkor azonnal osztotta nekem az operatív feladatokat, hiperventillált, hogy mi szar… szarozta az embereket, elmondta, hogy senkiben sem bízik".

Ez a bizalmatlanság úgy tűnik, hogy körbe lengi a Tisza Pártot, hiszen már három tagjukról is kiderült, hogy folytattak lehallgatást. Magyar Péter saját barátnőjét, az akkor még szintén párttag Vogel Evelint hallgatta le, ezt Vogel viszonozta, most pedig Hanzel Henrik hallgatta le Vogel Evelint. Miközben Magyar Péter sci-fi regényekbe illő meséket talál ki mesterséges intelligenciáról és miegymásról, addig az egyetlen előttünk álló tény az, hogy már három olyan ember is van a pártjában, aki bizonyítottan végzett lehallgatást.