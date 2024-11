Zseniálisak, így istenítette nyilvánosan Magyar Péter az EP-képviselőit, a hangfelvételen viszont példátlanul mocskolta őket

A júniusi választásokat megelőzően a botránypolitikus bejárta az egész országot annak érdekében, hogy kijusson Brüsszelbe és megszerezhesse a mentelmi jogot. Ezeken az eseményeken amellett, hogy fűt-fát megígért a vele szimpatizálóknak, még azt is hazudta nekik, hogy EP-képviselőknek kizárólag általa is színvonalasnak, hitelesnek és zseniálisnak tartott jelölteket választottak ki. Azonban a kiszivárgott hangfelvételből kiderült, Magyar Péter a választói mellett a saját politikustársait is lenézi, őket agyhalottaknak és tehetségteleneknek tartja.

Magyar Péter az országjárása során több alkalommal is megemlítette, hogy a jelentkezők közül kizárólag olyan embereket fognak kiválogatni, akik az életben már elértek valamit és akikre fel lehet nézni. Áprilisban a Klubrádióban adott interjújában szintén úgy fogalmazott, hogy hozzájuk olyan "színvonalas pályázatok" érkeztek be, hogy a kollégái majdnem elsírták magukat, hogy közülük a listából valakiket ki kell húzni. A májusi országjárása során pedig nem győzte dicsérni és egekbe emelni a jelentkezőket. Nógrádban a következőket mondta: Rengetegen jelentkeztek hozzánk a mindent, szinte minden településről. Azokat az embereket fogjuk megkeresni, akik elértek valamit szakmájukba, akikre felnéznek a helyiek, akiket elfogadnak, akik hitelesek." Majd azt is állította, hogy hozzájuk "2 nap alatt 538 pályázat érkezett", abból pedig legalább 500 zseniális volt." Hozzátette, hogy nagyon-nagyon nehéz volt kiválasztani azokat a személyeket, akiket végül felraknak az EP-listára. A nógrádiak mellett a szegediek számára sem fukarkodott Magyar Péter a dicséretekkel. Folyamatosan ismételgette a fórumain, hogy "a világ legjobb egyetemein végzett" emberek lesznek a pártjának listáján, akik már valamit "elértek a szakmájukban". Ki is jelölte, hogy nem "nyelveket nem beszélő" vagy "lusta" politikusokat akarnak kiválasztani, hanem "ambiciózus fiatal és középkorú" embereket. Salgótarjánban szintén "jó, tapasztalt szakemberként" mutatta be a helyieknek a jelölteket. Igyekeztünk fiatal, középkorú jó szakembereket, tapasztalt szakembereket kiválasztani. Van közöttük programozó matematikus, kutató fizikus, sebész orvos, biogazdálkodó, tanár, diplomata és közgazdász. Ők mind Önökért fognak dolgozni és be fogják bizonyítani, lehet ezt másképp csinálni….” A legújabb, kiszivárgott hangfelvételekből azonban nem úgy tűnik, hogy a botránypolitikus elégedett lenne a kiválasztottak kvalitásaival. A felvételen az EP-képviselőtársait agyhalottaknak, Soros-ügynököknek és tehetségteleneknek nevezte. Mindezt meg is indokolja a barátnőjének: Leírom nekik délután, hogy senki nem nyilatkozik, no f.cking way, senki rajtam kívül..." (...), erre nézem: ez az én EP-jelöltem, mi a f.szt nyilatkozik ez? És kirohantam, és elkezdtem kiabálni.” Brüsszel emberének tehát nem tetszett, hogy az általa Soros-ügynöknek tartott párttársa - aki szerinte még magyarul sem tud - szóba mert állni a sajtó munkatársaival. Egy másik hangfelvételen Magyar Péter még meg is nevezte Weisz Viktort. Van egy EP-képviselőm, aki mondjuk totál alkalmatlan politikusnak... A Viktor, a Weisz Viktor. Viszont egész jó fotókat csinált így alulról.” Vogel visszakérdezett, hogy szimpatikus-e neki a Weisz Viktor? Erre így válaszolt: Egyik sem szimpi. Arra a kérdésre, hogy akkor mégis miért éppen őket választotta ki Magyar Péter, azt felelte, hogy ők voltak a legjobbak, és nem volt további idejük mérlegelni. A legjobb állás a világon, keresnek havi 10 millát, plusz EP-képviselők lesznek úgy, hogy semmit nem tettek hozzá a kampányhoz. Nem is tudtak, mert alkalmatlan mindegyik, beszélni sem tud semelyik. Az egyik így fogja a mikrofont, így remeg a csávó, teljesen készen van” – indokolta. A hangfelvétel tehát egyértelműen bemutatja, hogy Magyar Péter már az országjárása során is hazudott a választóinak, a valóságban ugyanis nem volt megelégedve a jelentkezőkkel és azok kiválasztásával. Ahogy arról az Origo korábban beszámolt, hétfőn szintén kiszivárgott egy hangfelvétel Magyar Péterről, amelyben a saját szavazóit alázta meg. Többek között büdös szájúaknak minősítette őket, valamint azzal fenyegette meg volt barátnőjét, hogy ráuszítja a nyugdíjas kommandóit. Emellett még azt is mondta, hogy azok, akiknek esetleg külföldön van a családja, vegyenek maguknak új gyereket, unokát. De az elmúlt hónapokban számtalan olyan eset történt, amikor Magyar Péter nem tudta palástolni valódi személyiségét. Emlékezetes, többször megmutatkozott agresszív, nőket gyalázó, gyűlölködő arca, de többször is megalázóan beszélt az őt kérdező, munkájukat végző újságírókkal is, míg máskor templomból kilépő emberekkel üvöltözött és káromkodott.

