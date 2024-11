Világosan kiderül a legújabb hangfelvételből: hazudott Magyar Péter a tüntetések költségeiről - de honnan jöhet a pénz?

Tízmilliók az „egyszerű magyar emberektől”

Ugyanilyen árulkodó volt Magyar HVG-nak adott nyilatkozata is. Áprilisban, miután nyilvántartásba vette a Nemzeti Választási Bizottság a Tisza Pártot, Magyar azt mondta: a Kossuth téri tüntetése költségeire az egyesületéhez érkező adományokból származott a pénz – Több tízmillió forint érkezett egyszerű magyar emberektől, több ezer embertől, és nem külföldről, nem dollár, és nem NER-es pénz – mondta Magyar.

A politikus még korábban, a március 15-i demonstrációjuk után is mikroadományokról beszélt. Akkor a Tények beszámolója szerint azt mondta: részben a saját pénzéből, részben önkéntes felajánlásokból valósult meg a rendezvény, s hozzátette azt is, „kisemberek adták össze” a summát.

Innen nézve már nem is tűnik annyira véletlennek, hogy a Tisza Párt európai parlamenti listáján szép számmal bukkannak fel a Soros György hálózatához köthető jelöltek. Emellett szinte naponta tűnnek fel újabb és újabb baloldali kötődésű figurák Magyar mögött és körül. Közülük is kiemelkednek a Bajnai Gordon-féle datadatos körhöz sorolható cégek. A DatAdat végzi jó ideje a baloldali kampányfeladatok számottevő részét.

Gurultak a dollárok

Emlékezetes, hogy az elmúlt harminc év legsúlyosabb kampányfinanszírozási botránya robbant ki, amikor 2022 augusztusában Márki-Zay Péter elszólta magát arról, hogy az általa alapított Mindenki Magyarországa Mozgalom még júniusban, tehát jóval az országgyűlési választások után is több száz milliós támogatást kapott az Egyesült Államokból, az Action for Democracy (A4D) nevű szervezettől. Ennek elnök-igazgatója pedig nem más, mint Karácsony Gergely akkori városdiplomáciai tanácsadója, Korányi Dávid, aki korábban Bajnai Gordon miniszterelnöki főtanácsadója is volt.

Ezután titkosszolgálati vizsgálat indult, amelynek eredményét a 2022-es országgyűlési választások külföldi befolyásolása címmel a Nemzeti Információs Központ (NIK) több részletben hozta nyilvánosságra. Kiderült, hogy több mint négymilliárd forint érkezett külföldről a baloldal kampányába, jórészt az A4D-tól, valamint a svájci Fondation Pluralisme alapítványtól.