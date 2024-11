Magyar Péter igazi arca: lenézi a nőket, semmi és senki nem érdekli, csak saját maga

Magyar Péter színre lépése azonban azt is bizonyítja, hogy nemcsak tovább, de lejjebb is van: az a politikus, aki a saját támogatóit is képes „büdösnek” nevezni, sőt, az ő pártjában ülő EP-képviselőket agyhalottnak és Soros-ügynöknek csúfolja, bármire képes.