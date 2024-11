Remegő kéz, ideges tekintet, reszkető hang - Magyar Péternek indulatkezelési problémái vannak

A volt feleség és az exbarátnő is őszintén vallott arról korábban, hogy Magyar Péter erőszakosan, indulatosan lépett fel velük szemben, olyannyira, hogy tettlegességig is fajultak a dolgok. Utóbbiról Varga Judit számolt be egy interjúban.

A volt barátnő, Vogel Evelin által készített, mintegy másfél óra hosszúságú hangfelvételből kiderül, hogy a Tisza elnökének valóban indulatkezelési problémái vannak.

Amikor ideges vagy dühös, nem képes fékezni magát. Nyilvános szereplései alkalmával számos esetben megfigyelhető ez a jelenség: a remegő hang és a remegő kéz

- most ezekre már adekvát magyarázat adható.

A felvétel tanúsága szerint a Hanzel Henrikkel folytatott beszélgetésben arról számol be: Magyar Péter "olyan dührohamot kapott egyik alkalommal, hogy állt az utcán, úgy üvöltött velem, hogy így ment rám".

A várandós feleségét korábban az ajtónak taszító, illetve az asszonyt más alkalommal nadrágszíjjal bántalmazó politikus kis híján Vogelnek is nekitámadt. A mostani beszélgetésből azonban kiderül, hogy

Magyar Péternek "helyből" lehetnek idegi problémái,

az exbarátnő szerint "remeg a keze alapból".

"Tavaly is az volt, hogy így hirtelen felkelt, és egy ilyen bazi nagy nyomás van rajta, remeg a keze alapból… (...) van egy olyan alap probléma, nehézség benne, amit én tudtam."

A teljes beszélgetés itt érhető el:

Az újabb, vágatlan beszélgetés kedden került nyilvánosságra. Ezen az hallható, hogy Vogel Evelin hosszasan beszélget Hanzel Henrikkel, a Tisza Párt egyik munkatársával. Evelin többek között elmondja, hogy Magyar Péter mélyen lenézi a munkatársait, a párt többi tagját, emellett pedig senkiben sem bízik.