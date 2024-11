Magyar Péter legocsmányabb mondatai - ez Brüsszel emberének valódi arca

Nem kellett sok idő ahhoz, hogy kiderüljön, milyen is Magyar Péter valódi arca. Brüsszel embere a hátuk mögött gyalázza, szidja az embereket, és minősíthetetlen módon beszél a nyugdíjasokról, a saját EP-képviselőiről, akiket például agyhalottaknak nevez. De ha ez sem lenne elég, szerinte az emberek szája büdös, és nem szeret közöttük lenni.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az elmúlt napokban több hanganyag is kiszivárgott, melyben Magyar Péter és volt barátnőjének, Vogel Evelinnek a beszélgetései hallhatók. A hétfőn napvilágra került felvételen Magyar a szimpatizánsait „büdösnek” nevezte, és arra is kitért, hogy saját „nyugdíjaskommandója” van. Múlt hét csütörtökön két olyan hanganyag került elő, amelyen a botránypolitikus „agyhalottaknak” és „alkalmatlanoknak” nevezte EP-képviselőit, hétfőn pedig már arról került ki felvétel, hogyan szidja a sajtó képviselőit.

Magyar Péter nem mutatta meg az igazi arcát. Eddig Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

A nyugdíjasokat gyűlöli

Magyar Péter az egyik hangfelvételen gúnyolódott az időseken is, „nyugdíjaskommandónak” nevezve őket, sőt még azon is viccelődött, hogy vegyenek maguknak új unokát.

…És jönnek ilyen közel, nem? És magyarázzák, hogy »Péter, hozd vissza a gyerekem, hozd vissza az unokáim« – hangzik el Vogel Evelintől a felvételen, mire Magyar azt mondja, hogy meglepődnének a nagymamák, akik tőle várják, hogy hazahozza az unokájukat külföldről, ha azt mondaná nekik, hogy »vegyél magadnak újat«.

Agyhalottnak tartja a saját képviselőit

Egy újabb, a szerkesztőséghez is eljuttatott hangfelvételen

Magyar Péter már saját munkatársait nevezte agyhalottnak, politikailag alkalmatlannak.

A felvételen azon bosszankodott Magyar Péter, hogy a képviselőjelöltje a határozott utasítása ellenére nyilatkozott a sajtónak. Az illetőt agyhalottnak nevezte, és úgy fogalmazott:

leírtam neki magyarul, hogy nem nyilatkozhat. Én értem, hogy Soros-ügynök, és nem tud magyarul…

A teljes írás erről ITT tekinthető meg!

Magyar Péter a Duna felé tántorgott, miután ellopta egy férfi telefonját

Fotó: Ripost

Ez Magyar Péter igazi arca

A júniusi választásokat megelőzően a botránypolitikus bejárta az egész országot annak érdekében, hogy kijusson Brüsszelbe, és megszerezhesse a mentelmi jogot. Ezeken az eseményeken amellett, hogy fűt-fát megígért a vele szimpatizálóknak, még azt is hazudta nekik, hogy EP-képviselőknek kizárólag általa is színvonalasnak, hitelesnek és zseniálisnak tartott jelölteket választottak ki. Azonban a kiszivárgott hangfelvételből kiderült, Magyar Péter a választói mellett a saját politikustársait is lenézi, őket agyhalottaknak és tehetségteleneknek tartja.