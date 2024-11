Magyar Péter-hazugságok: Hann Endre és a Medián legnevetségesebb trükközései

Magyar Péter szánalmas módon bejelentette, hogy nem indulnak egyetlen időközi választáson sem, pedig baloldali közvélemény-"kutatók" (Medián, Publicus) szerint ők vezetnek. Az igazság, hogy a baloldali diszkópolitikus is tudja, hogy jelentősen vezet a Fidesz, ezért nem mer elindulni. (A Századvég és a Nézőpont felméréséből kiderül, hogy 10 százalék körüli valójában a Fidesz előnye.)

Elképesztő "felmérések" a Mediántól

Nem ez az első alkalom, hogy Medián - nem tudunk finomabban fogalmazni - hazugságokat közöl felmérésnek álcázva. Emlékezetes volt, hogy 2012 novemberében Bajnai Gordon exminiszterelnök újonnan gründolt pártját, az Együtt 2014-et megalakulása után rögtön 14 százalékra mérte. Még a legelfogultabb baloldaliak is meredek túlzásnak tartották ezt a számot, annyira kilógott a lóláb, hogy fel akarja értékelni az új pártot, hátha a győzteshez húzás törvényszerűségének engedelmeskedve tényleg sokan csatlakoznak hozzá. Hogy nem így történt, az elég nyilvánvaló, hisz mára el is tűnt a süllyesztőben Bajnai pártja.

A Medián hasonló akciót hajtott végre 2018-ban is, akkor éppenséggel azt mutatták ki, hogy Karácsony Gergely és Orbán Viktor miniszterelnök népszerűsége megegyezik, mindkettőjükét 46 százalékon mérték. Szintén azt állították akkor, hogy egyetlen baloldali politikus sem tudott ilyen jó eredményt elérni 2006 óta. A hazugság nem tartott ki sokáig, már a választási eredmény is rácáfolt minderre. Míg a Fidesz-KDNP listája 49,27 százalékot kapott, addig a Karácsony vezette MSZP-Párbeszéd lista csak 11,91 százalékot. Mindez azt jelenti, hogy Karácsonyék majdnem kiestek a parlamentből, mivel a közös lista miatt 10 százalékot kellett elérniük, vagyis még ezt az alacsony szintet is alig voltak képesek teljesíteni.

A Medián szintén elképesztő méréseket produkált a 2021-es baloldali előválasztásnak nevezett show-műsor során. 2021 áprilisában azt állították, hogy Jakab Péter Jobbik-elnök vezet, Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere a második helyre szorult a baloldali versenyben. Végül a baloldali előválasztás első körét Gyurcsányné nyerte, Karácsony és Márki-Zay előtt. Jakab Péter a második körbe nem jutott be. Ezt követően sem állt le a Medián. Azt mérték 2021 októberében, hogy Gyurcsányné 37, Márki-Zay Péter 33, Karácsony Gergely 24 százalékon áll. Karácsony ezt követően lépett vissza Márki-Zay javára.