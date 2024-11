Magyar Péter nemcsak a törvények, de az emberek fölött állónak is képzeli magát, mindenkit lenéz

Breuer Péter nyilatkozata alapján „nemcsak belelökték a Dunába [a zsidókat a II. világháború végén], még egy golyót is küldtek beléjük. Aztán rájöttek, hogy a golyó túl drága, és akkor inkább köveket akasztottak rájuk, hogy biztos halálukat leljék.”

A Holokausztnak körülbelül 600.000 magyar áldozata volt. Breuer Péter szerint „felháborító, hogy az én kollégáimat, akiknek gyerekei vannak, akik hisznek ebben az országban, bárki is ilyen iszonyú történelmi múltra próbálja emlékeztetni. Több ősömet is bedobták a Dunába, ez még viccnek is rossz.” Breuer kiemelte, hogy

Magyar Péter bocsánatkéréssel tartozik, azonban, ahogy nem kért bocsánatot a számos alkalommal átvert szavazóitól, a büdösnek nevezett szimpatizánsoktól, a lehallgatott és kihasznált volt feleségétől, valamint az agyhalottnak nevezett európai parlamenti képviselőitől, úgy ebben az esetben sem várhatjuk tőle, hogy önkritikát gyakoroljon, megtegye a maximálisan indokolt bocsánatkérést, és vállalja a tetteiért a felelősséget.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEINK