Magyar Pétert csak addig zavarja a rokonok segítése, amíg nem a saját öccséről van szó

Magyar Péter még idén áprilisban Gyulán a Telexnek mondta, hogy „a Fideszre nagyon is jellemző a nepotizmus, a feudalizmus, helyi szinten vagy máshol is. De ennek fogunk véget vetni.” Ezzel szemben a valóságban Magyart csak addig zavarja a nepotizmus, amíg nem a saját testvéréről van szó.

Magyart csak addig zavarja a nepotizmus, amíg nem a saját rokonairól van szó

Mint ismert, kedden nyilvánosságra került egy újabb felvétel Magyar Péter pártjának belső viszonyairól. A hanganyagon Magyar volt barátnője, Vogel Evelin beszélgetett Radnai Márkkal, a Tisza alelnökével, Magyar jobbkezével. Radnai a pártban uralkodó kaotikus pénzügyi viszonyokat ecsetelve végül úgy fogalmazott:

Az utolsó pillanatban, ugye, amikor már az utolsó két-három hét hajrájában voltunk, nem voltak jók a szerződések, a számlák, a Magyar Marcinak az ügyei, satöbbi.

Eszerint Magyar Péter testvérének, Magyar Mártonnak több pénzügye is volt a pártban, vagyis összegek kerültek hozzá a Tiszától.

Megcáfolták Magyarékat

Mindez egyértelműen megcáfolja Magyarék korábbi nyilatkozatait. A sajtóban hónapok óta téma Magyar Márton tevékenysége. Magyar Péter általában csak ironikusan reagált az öccse szerepét firtató cikkekre, kérdésekre, Magyar Márton pedig rendre tagadta, hogy köze lenne a Tisza Párthoz. Október közepén utóbbi például arról beszélt, hogy soha nem volt Magyar Péter sajtósa, és soha nem folyt bele a párt ügyeibe sem. Csupán mint testvér segített a bátyjának, a sajtó pedig azért őt kereste, mert az ő számát ismerték az újságírók. Az interjúkéréseket lényegében csak szívességből továbbította Magyar Péterhez.

Magyar Márton a közelmúltban Kontroll.hu néven online híroldalt is indított. Állította, hogy a portál nem a Tisza „mellékfolyója” lesz, ahogy arról is beszélt, hogy nem pártmédiát épít. Ehhez képest volt már az oldalon interjú Magyar Péterrel, a portál tudósított a Tisza tüntetéséről, ellenben nem számolt be a nyilvánosságra került leleplező, Magyar Péter számára nyilvánvalóan kellemetlen hangfelvételekről.

Októberben derült ki, hogy Magyar Péter öccse kommunikációs tanácsadói feladatokat látott el a Volánbusznál. Magyar Márton ugyanabban az évben dolgozott az állami vállalatnak, amikor Magyar Péter a cég igazgatóságában ült. Magyar Márton 2023. február 1. és 2023. december 31. között állt jogviszonyban a Volánnal. Magyar Péter testvérével kommunikációs tanácsadói szerződést kötött a cég, a megállapodás havi 750 ezer forintról szólt.