Így nézi le a nőket és tölti ki a dühét rajtuk Magyar Péter

Az elmúlt időszak kiszivárgott hangfelvételeiből az derült ki, hogy Magyar Péter az EP-képviselőit agyhalottaknak tartja, közöttük több nő is van, így nem zárható ki, hogy a politikus rájuk is gondolhatott amikor ezt a minősítést megfogalmazta. Idősebb szavazóit - feltehetően a Hősök terén megtartott tüntetését követően - büdösnek tartotta akiknek a szájuk is büdös, márpedig a nagy számok törvénye alapján szintén szép számmal voltak kint nők is.

A nőkkel szembeni előítélete abból a felvételből is világossá válhatott mindenki számára, amelyben róluk úgy beszél, mint akiket bármikor megkaphat a karaktere vagy akár a pénze miatt olyan alkalmakkor amikor elmegy "vadászni" egy-egy buliba. Hogy ezt miként képzeli el, azt idén júliusban igyekezett be is mutatni az Ötkert nevű szórakozóhelyen.

A diszkópolitikus volt barátnője, Vogel Evelin mesélt is a férfi valódi személyiségéről.

Amikor egy nővel szemben áll egy férfi, aki minden dühét, erejét, hangját kiadja, az tényleg nagyon ijesztő tud lenni egy nő számára. És ha jól emlékszem, én akkor sírva is fakadtam, vagy csak később. Mindenesetre láttam, hogy ül a gyerek az autóban és sír”

- mondta a vele elkészített interjújában.

A nárcisztikus személyiségű politikusról a volt felesége, Varga Judit is azt árulta el a Hajdú Péterre folytatott beszélgetése során, hogy egy alkalommal késsel a kezében járt-kelt a szobákban miközben a volt igazságügyi miniszter szülei a lakásban tartózkodtak. Emellett volt, hogy bezárta őt Magyar Péter egy szobába, ahonnét csak a kiskorú gyermekük engedte ki. Az sem tetszett Magyarnak, hogy egy bécsi rendezvényen nem ő került a főhelyre, hanem a magyar miniszter, aki egyébként a díszvendég volt.

Ő maga sohasem adta meg a választ nekem, hogy miért nem bír engem elviselni, és miért abúzál folyamatosan.

Borzasztó minta volt az egész a gyerekek számára, ezért is döntöttem végül a válás mellett - mondta a miniszter.

Varga Judit felidézte, hogy Magyar Péter a nőkről úgy vélekedik, hogy nem valók a politikába.

Nem szeretnék minden szennyest kiteregetni, de volt példa arra, hogy ellökött, vagy éppen elém állt.

A héten pedig a gyermekotthon vezetőnőjét fenyegette meg alpári hangnemben a politikus. A szerkesztőségünkhöz eljutott felvételen szó szerint azt mondta: