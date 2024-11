Így néz ki, ha Magyar Péter úgy gondolja, bármilyen nőt megkaphat

A legutóbb kiszivárgott hangfelvételen az hallható, hogy Magyar Péter azzal hencegett Vogel Evelinnek a szakításukkor, hogy megkaphatja bármelyik nőt. Úgy fogalmazott:

„Nem akartam azzal tölteni a nyaramat, hogy most valami nőt vadászok, de nyilván az én helyzetemben, én ugye azt mondom, hogy bárkit megkaphatok, és valóban úgy van, hogy ha egy szórakozóhelyre elmegyek, vagy elmentem, tegnapelőtt is elmentünk bulizni, bárkit megkaphattam volna.”

Ezt követően azt kezdte magyarázni a pártelnök, hogy saját elképzelése szerint mi a titka a vonzerejének. „Nyilván nem a kinézetem miatt, meg azért, mert van pénzem, hanem mert látja, hogy milyen vagyok, aztán kész. Egy karakter, vagy egy jelenség, vagy nem tudom, most mibe szerelmesek az emberek” – fejtegette önimádóan Magyar Péter a volt barátnőjének.

A beszélgetés során Brüsszel embere arra tett említést, hogy egy szórakozóhelyen volt bulizni ahol bárkit megkaphatott volna. Azt nem tudni, hogy a felvétel mikor készülhetett, de mindenki számára emlékezetes az a botrányos kép- és hangfelvételek, amelyek kikerültek Magyar Péterről az európai parlamenti választásokat követően. A politikus akkor úgy érezte, hogy szükséges elmennie egy elit szórakozóhelyre, erre pedig az Ötkert nevű diszkót választotta, majd vállalhatatlan és botrányos stílust megengedett meg magának a helyszínen.

Négykézláb csúszott-mászott a földön, letérdelt, leguggolt és fejét odaszorította a táncoló lányok „derekához”.

Több tanúvallomás alapján az is kiderült, hogy a szemmel láthatóan ittas állapotban lévő Magyar Péter azon az estén több vendégbe is belekötött, nőket zaklatott, a szemtanúk szerint többeknek „visszautasíthatatlan” ajánlatot is tett.

Exkluzív interjút adott a Tényeknek korábban az a férfi is, aki telefonjával rögzítette Magyar Péter botrányos viselkedését. Elmondta, hogy a politikus szexuálisan túlfűtött mozdulatokkal magához szorította a lányokat és többször is a lábuk közé guggolva táncolt.

Megfogta őket olyan helyen, ahol nem kellett volna, avagy pedig olyat mondhatott, amitől egy idő után elfordultak tőle a lányok. Tehát nem az volt, hogy egész este egy lánnyal táncolt, hanem folyamatosan mást és mást próbált

- mondta a férfi, melyhez hozzátette:

Szexuális töltete volt az egésznek. Ami megdöbbentett, hogy ránézésre nagyon fiatalnak gondoltam ezeket a lányokat.

A Ripost arról írt, hogy az édesapa születésnapi ajándékként vitte el 17 éves lányát és barátnőit a „tinidiszkónak” is nevezett szórakozóhelyre. A történtekre felháborodottan visszaemlékező apa állítja, hogy a nagyon részeg

Magyar Péter a lányának és szintén kiskorú barátnőinek obszcénnek, sőt perverznek mondható ajánlatokat tett.

Úgy viselkedett, mint aki, ahogy az édesapa fogalmazott,

azonnal bárkit az ágyába cipelhet, és még az illető érezze megtiszteltetésnek.

Az édesapa szerint Magyar pontosan ezt mondta az egyik kiskorú lánynak: