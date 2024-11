Több helyen is tüntettek Magyar Péter ellen a felháborodott nyugdíjasok

A lap emlékeztetett, hogy Vogel Evelin, a politikus volt barátnője a felvételen a következőket mondta:

„…és jönnek ilyen közel, nem? És magyarázzák, hogy »Péter, hozd vissza a gyerekem, hozd vissza az unokáim«”

Erre Magyar azt mondja, hogy meglepődnének a nagymamák, akik tőle várják, hogy hazahozza az unokájukat külföldről, ha azt mondaná nekik, hogy „vegyél magadnak újat”. Majd emlékeztettek arra is, hogy Magyar Péter azzal fenyegette mg Vogel, hogy ráuszítja a "nyugdíjaskommandóját".

Azt kívánom Magyar Péternek, hogy élje meg, hogy ő is a nyuggerkommandó része lehessen!

– közölte a lappal egy tüntető, aki november 15-én a miskolci gyermekotthon előtt várta Magyar Pétert, aki végül nem jelent meg tervezett országjárása első állomásán, Miskolcra végül csak a rá következő héten ment el.

A botránypolitikust Miskolc után Sátoraljaújhelyen is várták a dühös ellentüntetők, azonban ekkor már esélyt sem adott, hogy bárki bármit kérdezzen tőle.

A Magyra Nemzet emlékeztetett, hogy a nyugdíjasok mellett már egy édesanya is üzent felháborodva Magyar Péternek. A TikTokra felkerült videóban közölte, hogy ő volt az egyik, aki kérte a politikus segítségét kérte a kisfia miatt. Az édesanya arról is beszél, hogy tud egy nagymamáról is, aki az unokája ügyében fordult a politikushoz.

Szia, Magyar Péter! Az elrabolt Aladár anyukája vagyok, tudod, akit Varga Judit minisztersége alatt raboltak ki az ágyából november huszonkilencedikén, egy évvel ezelőtt családunkból hamis dokumentáció alapján. Többször megkerestünk már, sőt nagyon sokszor, tehát tudsz az esetről, és tudom, hogy tudod, és most a mai napon napvilágra került felvétel is azt bizonyítja, hogy azon viccelődsz, hogy megkeresnek téged, hogy hozd vissza a gyerekeiket vagy épp az unokáikat”

– mondta, majd kiemelte: „Igen, én voltam az egyik, aki megkeresett, és a nagymamát is tudom, hogy ki volt a másik. És hogyha neked ennyi a reakciód rá, hogy vegyünk magunknak újat, ez nagyon sajnálatos…” Hozzátette: október 23-án a férje is megkereste Magyar Pétert, aki letagadta, hogy tud az elrabolt kisfiú esetéről.