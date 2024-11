Ilyen gyalázatos stílusban még senki nem beszélt a magyar emberekről, mint Magyar Péter

Ahogy arról az Origo is beszámolt, egy hangfelvételt juttattak el több szerkesztőségbe is hétfőn, amelyen Magyar Péter akkori barátnőjével, Vogel Evelinnel beszélget, és a Tisza Párt vezetője a saját követőiről osztotta meg véleményét.

"Figyelj, annyiszor leizzadtam ma, b*szd meg, inget cseréltem az előbb. Szétszedtek, 40 fokban mentünk át a Hősök terén, azt mondtam, mi a f*szomat csinálok itt?

Büdösek az emberek, és a szájuk, bleee"

– mondja Magyar Péter a hangfelvételen a saját híveiről.

Magyar Péter kiszivárgott hangfelvétele az őszödi beszédhez fogható botrány – fogalmazott lapunknak Boros Bánk Levente. A Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója kifejtette: mindkettő egy-egy kiszivárgott hangfelvétel olyan beszédről, amelyről sem Gyurcsány Ferenc, sem Magyar Péter nem gondolta, hogy meg fog jelenni a nyilvánosságban, így az őszinte gondolataikat mondták el.

Amíg Gyurcsány Magyarországról és saját cselekedeteiről beszélt minősíthetetlen tartalommal és stílusban, addig Magyar Péter a választókra, sőt a saját támogatóira tett sértő megjegyzéseket"

– emlékeztetett a szakértő, és kiemelte:

A Tisza Párt elnökének szavaiból az tűnik ki, hogy még a személyes vagy a pártjának követőit is lenézi, ilyen stílusban magyar politikus még nem beszélt az emberekről.

Boros Bánk Levente arról is beszélt, hogy ugyan Magyar Péter rövid, néhány hónapos politikai karrierjét folyamatos botrányok kísérik, gondoljunk csak akár saját feleségének lehallgatására vagy a telefonlopásról ismert diszkóbotrányára, de a most megjelent hangfelvétel még ezeket is felülmúlja,

hiszen precedens nélküli, hogy magát az ellenzék vezetőjének, sőt önjelölt miniszterelnöknek gondoló politikus ilyen szavakkal sértegesse a választókat.

A Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója hozzátette, hogy Gyurcsány Ferenc belebukott a kiszivárgott beszédébe, és az is valószínűsíthető Magyar Péterre nézve, hogy nemcsak a támogatottságának növelése lesz ezután nehéz, hanem akár saját eddigi potenciális választói is elfordulnak tőle.

Ha csak az ellenzéki sajtó beszámolóit nézzük az elmúlt néhány napról, már látható, Magyar Péter személye egyre vállalhatatlanabbá kezd válni még a kormánnyal ellenséges miliőben is

– tette hozzá Boros Bánk Levente.