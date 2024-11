Magyar Péter letagadja, hogy tanácsadója a nyugdíjasok halálában reménykedik és letagadja, hogy köze van a tanácsadójához

Mint ahogyan arról az Origo is beszámolt, Raskó György a közösségi oldalán azt írta: „milyen a tipikus Fidesz szavazó? 65 évnél idősebb nő, maximum 8 általánost végzett, falusi, alacsony jövedelme van, illetve nyugdíja van.”

Majd a zöldbáró odáig merészkedett, hogy azt állította:

„…az idős korosztály tagjai közül a következő választásokig sokan 100 ezres nagyságrendben kiesnek, mint szavazók, ugyanakkor 100 ezres nagyságrendben lépnek be fiatalok, mint első választók. Az idő tehát a Tiszának dolgozik.”

A poszt azóta eltűnt Raskó Facebook-oldaláról, Magyar Péter nyilván letöröltette. Mutatjuk a bizonyítékot:

forrás. Facebook/Hibrid Rezsim

Ezt követően jobboldali véleményvezérek és politikusok sora háborodott fel az agrárközgazdász kijelentésén. Magyar Péter magyarázat helyett gyáván hazudni kezdett. Azt állította, hogy Raskó György nem írt olyat, amivel arra utalna, hogy a nyugdíjasok halálát várja. Ezt írta:

A rogáni propagandagépezet most épp azzal a képtelenséggel támadja a TISZA Pártot, hogy Raskó György agrárszakember idős emberek halálát akarja. Ebből természetesen egy szó sem igaz. Raskó György nem mondott ilyet. Ráadásul Raskó György sem jelöltje, sem tagja nem volt a TISZA Pártnak soha.

Vagyis megpróbálja azt is letagadni, hogy Raskó az egyik legközelebbi tanácsadója. Pedig október végén egy közös videóban is mutatkoztak. Magyar Péter ráadásul a saját közösségi oldalán elindított élő bejelentkezésében egyenesen "barátjaként" mutatta be követőinek Raskót.

Pár hete pedig Raskó György a Klubrádióban azt is bejelentette, hogy segít Magyar Péternek, részt vesz a politikusok castingolásában a a 2026-os országgyűlési képviselő-jelöltjeik megtalálásához. Arról a hírről pedig a Soros-blog, a 444 is beszámolt, hogy segít neki szakpolitikusokat is találni.

Azért jó, hogy ez a téma előjött, mert a baloldali értelmiség, liberális értelmiség nagyon hiányolja Magyar Péter mellől azt a szakértői csapatot, amely hitelessé tudná tenni Tisza pártot

– mondta a műsorban Raskó. Továbbá részletezte azt is, hogy ő fogja ajánlani az embereket Magyar Péternek.

A jelentkezők száma olyan hatalmas, és zavar is bennünket, mert a kiválasztás nem egy egyszerű dolog, ott van felelősség az embernek, hogy végül is kit ajánl.

Hozzátette, hogy a kapcsolati rendszerei segítségével ő fogja összegyűjteni ezeket a személyeket, Magyar Péter ezen állításokat pedig eddig nem cáfolta.