Magyar Péternek csak a Facebook-celebkedés megy, a választások elől menekül

Boros Bánk Levente szerint talán a legfontosabb, ami segíthet bennünket az ellentmondásosnak tűnő helyzet megértésben, az, hogy valójában nem minden közvéleménykutató mutatta ki, hogy utolérte, vagy akár be is előzte a Fideszt a Tisza Párt. „Éppen ellenkezőleg, több közvélemény-kutató is – köztük a Nézőpont Intézet – azt mutatta ki az elmúlt hetekben, hogy nem változtak az erőviszonyok a magyarországi pártversenyben az európai parlamenti választások óta, amit a Fidesz megnyert. A két párt közti különbség nem változott, továbbra is a Fidesz vezet, a Tisza Párt pedig le van maradva a Fideszhez képest” – szögezte le a Nézőpont Intézet helyettes vezetője.

Véleménye szerint vélhetően éppen a valóság elől fut Magyar Péter akkor, amikor nem meri a pártját megméretni egy választáson.

Magyar Péter nem szeretne szembesülni a valósággal, azt pedig főleg nem szeretné, ha kiderülne, hogy a király meztelen”

– utalt valós pártpreferenciákra a szakértő. Kiemelte, hogy a Tisza indulása az időközi választáson értelemszerűen egy lehetőség lenne arra, hogy bebizonyítsák, amit Magyar Péter a közösségi oldalán folyamatosan kommunikál: például a „hatalmas áttörést”.

Csakhogy Magyar Péter – szögezte le Boros Bánk Levente – a kormányellenes oldalra való átsorolása óta hadilábon áll a tényekkel,

nem szokta zavarni sem őt, sem a rajongóit az, ha a valósággal ellentétes állításokat tesz”.

A Nézőpont politikai elemzési igazgatója szerint egy választás komoly dolog,

nem pedig Facebook-celebkedés.

Egy választáson az emberek konkrét véleményt mondanak a szavazataikkal az adott pártól, politikusról.

Kocsis Máté: Most akkor mi van az „óriási” Tisza-előnnyel?

A Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté Faceboiok-posztban reagált arra, hogy Magyar Péterék nem indítanak jelöltet a tolnai időközi választáson. Azt firtatta, mi van most a „tévedhetetlen” balos közvélemény-kutatásokban mért „óriási Tisza-előnnyel?”

Szerinte az indoklásnak szánt mellébeszélés „csak a szokásos Magyar-hanta. Tele van a gatya, mint mindig”.

26 év után új képviselőt választ Bonyhád és térsége

Potápi Árpád János fideszes képviselő halála után időközi választást tartanak Tolna vármegye 2. választókerületében. Ide tartozik Bonyhád, tombóvár és mintegy félszáz kisebb település.

A választásra várhatóan a jövő év januárjában kerül sor.