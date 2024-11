Magyar Péterék az amerikai és a magyar embereket is szidják Donald Trump győzelme kapcsán

A Magyar Nemzet közölte Porpáczi Márk Attila, a párt Zala vármegyei szervezőjének és a politikai formáció Discord-csatornáinak adminisztrátorának megjegyzését. A férfi kifejtette, hogy Magyar Péter pártjának

„legnagyobb ütőkártyája a nyugati segítség”, mert programokra és digitális gyóntatószékre senki nem kíváncsi, „a Facebookot viszont nagyon pörgetik”.

A Magyar Nemzet szerint ezzel arra utalhatott Porpáczi, hogy a párt és Magyar Péter közösségi médiaoldalának elérését külső segítséggel pörgetik fel.

Mint korábban kiderült, Magyar Péter pártja és a Facebook anyacége, a Meta között közvetlen kapcsolat is van:

a párt EP-képviselője lett a nyári európai parlamenti választáson Dávid Dóra, a Meta jogtanácsosa.

Porpáczi megjegyzésére az egyik aktivista vissza is kérdezett a Discord-szobában, hogy a „Facebook nyugati segítség?” Magyar Péter szervezője pedig nem kertelt:

nemcsak a Facebook, hanem kutatások megosztása, know-how, szakértelem és egyéb soft power támogatás. Nagyon sok segítséget kapott a Tisza"

– emelte ki.

A Magyar Nemzet arra hívta fel a figyelmet, hogy ilyen nyíltan ezidáig a pártnál senki nem beszélt külföldről kapott segítségről. Feltették a kérdést, hogy

ezek ki által, mi célból és milyen forrásból finanszírozott, pontosan mit tartalmazó anyagok lehetnek?"

Porpáczi szavaiból az is kikövetkeztethető, hogy a pártnál professzionális, külföldi szakértők dolgozhatnak akik know-how szakértelmet és egyéb soft power támogatást is nyújtanak Magyar Péterék számára. Utóbbi gazdasági, kulturális vagy akár médiabeli támogatásokat is jelenthetnek, amlyek külföldről kap meg a botránypolitikus.

Donald Trump győzelme azonban éppen azt eredményezheti, hogy ezek a támogatások teljesen vagy részlegesen el fognak apadni.

- hívta fel a figyelmet a lap.

A magyarokat is sértegették az amerikai republikánus szavazók mellett

Magyar Péter pártjánál ráadásul a szavazók ostobaságával magyarázták Trump sikerét, Porpáczi szerint is a republikánusok a "butább rétegeknek" kampányoltak, szavazóikat "s..gghülyéknek" nevezte. Szavait pedig kiterjesztette a magyarországi szavazókra:

nagyon is sok a hülye, itt is, az USA-ban is

– írta.