A Mandoki Soulmates fő küldetése, hogy összekösse a generációkat ebben a szezonban is

2024 végéig a Mandoki Soulmates további videókat jelentet meg az A Memory Of Our Future aktuális album dalaihoz. A zenekar YouTube-csatornáján rendszeresen új videók lesznek elérhetők az őszi és ünnepi szezonban, köztük az I Am Because You Are című dal videója és új koncertfelvételek. Az album nemcsak zenéjével, hanem mély filozófiai és társadalmi-politikai üzeneteivel is kiemelkedik. A korong a minőség és a művészi integritás jelképe, amely világszerte megérinti az embereket. A rajongók és a zenekritikusok egyöntetűen elismerik a zenekar elkötelezettségét, érzik, hogy folyamatosan új kifejezési módokat keres, miközben megőrzi zenéje kifinomultságát és mély gondolatiságát.

Az A Memory Of Our Future és a Soulmates abban csodálatos, hogy közösen felül tudjuk emelni saját magunkat a jelenlegi problémák melankóliáján. A zene megnyitja szemünket a jövő felé, pozitív gondolkodásra és optimizmusra ösztönöz. Ez ad nekünk erőt, és hajt előre bennünket"

- fűzte hozzá Leslie a Mandoki Soulmates alapítója és vezetője.