Manfred Weber parancsára ültek Magyar Péter képviselői ukrán zászlós pólóban az Európai Parlamentben

Menczer Tamás azt írta a Facebookon:

nekik Weber a fontos, nekünk a magyar érdek és a béke!

Magyar Péterék behódoltak a háborúpártiaknak

Mint azt az Origo megírta, sok hazugság és mellébeszélés után a háború ügyében is kiderült az igazság Magyar Péterről és európai parlamenti képviselőiről. Múlt kedden Brüsszelben egyértelműen világossá vált, hogy Magyar Péterék behódoltak a háborúpártiaknak.

A Tisza EP-képviselői ugyanis háborúpárti Ukrajna-mezbe öltöztek az Európai Parlament rendkívüli ülésén, amelyet az ukrajnai háború ezredik napja alkalmából tartottak.

A tiszások bohóckodása különösen felháborító most, amikor a harmadik világháború küszöbére értünk az amerikai rakéták bevetésével. A tiszás képviselők a Manfred Weber vezette néppártiak nagy részével együtt ukrajnás pólóban ültek be, és ezzel rácsatlakoztak az új szlogenre: „Addig támogatjuk Ukrajnát, amíg szükséges (as long as it takes)”.

Magyar Péter pártjának európai parlamenti képviselői tehát ukrán zászlós pólóban állva tapsolták Zelenszkij ukrán elnök beszédét. Az akciójukkal egyértelművé tették, hogy a Tisza Párt kiáll a háborúpárti erők mellett. Közben a Donald Trump által beígért gyors tűzszünet helyett a háború még gyorsabb eszkalációja zajlik: Londonban szárazföldi csapatok küldéséről szivárogtatnak, Ukrajna rakétaesőt ígér Moszkvának az új, nagy hatótávolságú NATO-rakétákkal.

