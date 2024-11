Már több mint 600 iskola használja az egyik leginnovatívabb magyar matekoktatási platformot

„A mateking célja, hogy a matematika közelebb kerüljön a fiatalokhoz, lebontsa a tantárgyat övező sztereotípiákat, csökkentse a mumusként kezelt matematika okozta szorongást és megmutassa: a matek egyszerre lehet könnyen érthető, szórakoztató és inspiráló” – fogalmazott Mosóczi András matematikatanár, a mateking.hu e-learning platform alapítója, és a matematikát széles körben népszerűsítő könyv, A Gondolkodás forradalma szerzője. Mosóczi András szerint a tanárok rendkívül nehéz helyzetben vannak, hiszen a tanórákon egyszerre kell megfelelniük akár harminc diák és sokszor a szülők különböző igényeinek. „A matematika egy elvont tudományág, ezért sokak számára nehéz érthetővé és szerethetővé tenni. A mateking ugyanakkor már negyedmilliónál is több regisztrált felhasználójával bizonyítottan képes a diákok matekfóbiáját csökkenteni, és a matematikát könnyebben érthetővé tenni. Ezért egy olyan eszköz lehet a tanárok kezében, amely segíthet támogatni a diákok tanórai fejlődését. A vizuális elemek, humoros magyarázatok, a laza stílus és az interaktív feladatok együttesen mind azt erősítik, hogy a diákok az élményszerű tanulás révén könnyebben és szívesebben sajátítsák el az anyagot” – tette hozzá Mosóczi András.

Magyarország egyik legnépszerűbb e-learning platformja a hagyományos oktatás támogatásában

A mateking órai használatában a szemléltetés, a kicsit száraz matek színesítése lehet a legfontosabb haszon, míg az otthoni használat során a hiányosságok pótlása és a gyakorlás, mindezt pedig egyéni tempóban, apró lépésekben.

A mateking tanórai használatához több olyan középiskola tanárai is csatlakoztak, amelyek hagyományosan előkelő helyen szerepelnek a legjobb magyar gimnáziumok listáján. A mateking folyamatosan figyeli a tanárok visszajelzéseit, és ezek mentén fejleszti tovább eszköztárát. A pedagógusoknak arra is lehetőségük van, hogy a programhoz kapcsolódó zárt Facebook-csoportban a matematika tanításának módszertani kérdéseiről, a tanórák színesítésének lehetőségeiről és a digitális oktatási eszközök optimális használatáról megosszák ötleteiket.

Utolsó lehetőség: egy hónapig még ingyenes a csatlakozás

A tanórai ingyenes használatra még egy hónapig lehet jelentkezni a 2024/25 tanévben. A tananyagok 5. osztálytól egészen a 12. osztályig elérhetőek, sőt felvételi felkészítő és érettségi felkészítő kurzusok is tartoznak hozzá. Ezek mellett a tanárok a matekingen található közel 60 egyetemi tantárgy közül is válogathatnak. Az érdeklődő pedagógusok az alábbi linken igényelhetik az ingyenes hozzáférést: https://www.mateking.hu/tanari.

A mateking több mint tíz éve Magyarország egyik legnépszerűbb és legátfogóbb online matekoktató platformja, amely immár 253.000 regisztrált felhasználót számlál és a tanárok révén több tízezer tanulót ér el az intézményekben. Korábban a koronavírus-járvány alatt is hatalmas segítséget nyújtott azzal, hogy minden középiskolás diák számára ingyenessé tette a teljes tananyagot. Az élményszerű tanulásra és a tananyag gyakorlatias megközelítésére építve a mateking célja, hogy hosszú távon is hozzájáruljon a magyar matematikaoktatás megújításához.