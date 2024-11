Népszerű turistaútvonalon láttak medvét Lillafürednél

Egy népszerű turistaútvonalon fotózott le egy héttel ezelőtt szombaton egy túrázó medvenyomot a Bükki Nemzeti Park területén a piros jelzésen Felsőhámor és Ómassa között.

Ő is az Északi-középhegység vándora

- osztotta meg a túrázó a hasonló nevű Facebook-csoportban a nyomról készített fotóit.

A BOON megkereste a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságát a medve-észleléssel kapcsolatban.

Már több jelzés is érkezett a megadott helyen észlelt medvenyomokkal kapcsolatban

– válaszolta az igazgatóság a portálnak, ami igazolja, hogy valóban medvenyomokat láthattak az arra járók.

A portál kérdésére a nemzeti park szakemberei azt is elmondták, a Kárpátokban élő barna medvék jellemzően november-december hónapban kezdik meg téli álmukat. Tehát ebben az időszakban vélhetően egy ideig nem találkoznak medvével, vagy nyomaival a kirándulók, túrázók.

Egyre gyakoribbak a medveészlelések a térségben 🐻 Magyar Nemzet

A tavalyi év során több medveészlelés is történt a Bükki Nemzeti Park és az Aggteleki Nemzeti Park területein: Aggtelek, Szilvásvárad környékén, valamint Bükkalja környéki településeken véltek barnamedvét felfedezni.

Idén november elején is érkezett jelentés medve-észlelésről a Bükkből, akkor a kihelyezett vadkamerák is igazolták az állat jelenlétét. Miskolcon pedig egy játszótér közelében kószált nemrégen barna medve.

A Kárpátok barnamedve populációjának növekedésével, terjedésével és a faj élőhelyeit érintő, részben emberi hatások következtében, az elmúlt két évtizedben egyre több barnamedve előfordulással kapcsolatos hazai megfigyelésre került sor"

– tájékoztatott Gombkötő Péter, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi gerinces zoológiai szakreferense.

A nemzeti park igazgatósága arra kéri az embereket, ha

bárki barnamedvét látna, vagy a jelenlétére utaló jeleket fedezne fel, először mindig az adott nemzeti park igazgatóságával vegye fel a kapcsolatot.

Pontos – helymeghatározással, fotóval alátámasztott – bejelentés esetén a nemzeti parkok munkatársai megvizsgálják a helyszínt.

Korábban lapunk arról is beszámolt, hogy Komárom-Esztergom vármegyében Bajótnál is történt medveészlelés, ám ott a vadkamerák nem rögzítették az állat jelenlétét. Október lején Nógrádban és Borsodban is láttak medvét. Szeptember végén pedig Hajdú-Biharban.