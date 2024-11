Megkérdeztük Magyar Péter képviselőjelöltjét, mit szól ahhoz, hogy főnöke gyalázta?

Magyar Péter a barátnőjének a következőket mondta:

Mi a f*sz? Leírom neki magyarul, én értem, hogy Soros-ügynök és nem tud magyarul.

Hozzátette:

Mondom: te nem tudsz magyarul? Tudsz olvasni? Akkor mi a büdös f.szomat csináltál?

A másik hangfelvételen pedig meg is nevezte Weisz Viktort is.

Van egy EP-képviselőm, aki mondjuk totál alkalmatlan politikusnak... A Viktor, a Weisz Viktor. Viszont egész jó fotókat csinált így alulról.

Vogel visszakérdezett, hogy szimpatikus-e neki a Weisz Viktor? Erre így válaszolt:

Egyik sem szimpi. Olyan tehetségtelen mindegyik.

A felvételeket hallva nem zárható ki, hogy Magyar Péter éppen őrá gondolt akkor, amikor Soros-ügynököt emlegetett pártja környékén.

Weisz Viktort egyébiránt a 9. helyre fért fel Magyar Péter EP-listáján, így végül nem kapott mandátumot Brüsszelbe és Strasbourgba. Azonban a hangfelvétel alapján annyi mindenképpen kiderült, hogy megmaradt a párt környékén, és az egyik dolga nem kizárt, hogy a legjobb minőségben készítsen képeket Magyar Péterről...

Na de kicsoda Weisz Viktor?

A bemutatkozó videójában elárulta, hogy 18 évesen elhagyta Magyarországot és az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban is tanult. Majd dolgozott Bécsben, Londonban és Washingtonban is. Az önéletrajzában azt is közölte, hogy a magyar nyelvet tekinti anyanyelveként, így beszéli is a magyar nyelvet, igaz, némi akcentust fel lehet fedezni a hangjában.

A videóban többek között azt is állította, hogy azt szeretné, hogyha

Magyarország ráállna egy olyan útvonalra, amellyel eljut ahhoz a jóléti állam formához, ami jellemző az Európai Unión belül más országokra.

Hozzátette, hogy ezen országok gazdasági felépítése számára "példaértékűek".

Már a választásokat megelőzőn kiderült az is róla, hogy ezer szállal kötődik a Soros-hálózathoz. Ahogy arról korábban az Origo beszámolt,

2016 és 2018 között, tehát a migrációs válság tetőpontján a Soros által támogatott Artemisszió Alapítvány „menekültmentora” volt.

Erről következőképpen írt a LinkedIn-profilján: „Az Artemisszió Alapítvány ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával (UNHCR) együttműködésben megvalósult projektjében

lehetőségem nyílt arra, hogy mentorként és támogatóként segíthessem Zia Qasemit, egy afgán menekültet, aki Magyarországon akart beilleszkedni.”

Valamilyen oknál fogva azonban a fenti, a Mandiner által korábban, az oldal előző időállapotában lementett részlet már nem szerepel Weisz nyilvános LinkedIn-életrajzában, ahol 2016 után mostanra hirtelen 2019 következik. Az Artemisszió Alapítványt egyébként Soros György 2016-ban 27 millió forinttal támogatta.

Weisz Viktor LinkedIn-oldala szerint a mai napig tevékenykedik, a davosi Világgazdasági Fórumnak otthont adó World Economic Forum keretében, mint „globális alakító”. A szervezetről tudható, hogy partnerei között szerepel az Open Society Foundation, és szinte minden évben felszólalt maga Soros György is

- írta a Magyar Nemzet.