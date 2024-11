Meglepő fordulatot tartogat az időjárás

A Köpönyeg.hu előrejelzése:



Kedd

Nagyrészt erősen felhős vagy borult, párás idő várható, csak kevés helyen (főleg nyugaton) számíthatunk napos időszakokra. Elszórtan kisebb eső előfordulhat. A déli, délnyugati szél északnyugatira fordul, és több helyen megerősödhet. A reggeli hőmérséklet fagypont körül alakul, a nappali csúcsértékek pedig 3 és 14 fok között várhatók - ÉK-en lesz a hidegebb.



Szerda

Borongós időnk lesz. A Dunántúlon (majd este a középső tájakon is) már több helyen kialakulhat eső, vagy záporeső, míg másutt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet 2 és 10 fok között változik.



Csütörtök

Többnyire borult, párás időre van kilátás, amelyet több helyen eső vagy zápor kísérhet. A déli, délkeleti szél időnként élénk lesz, később nyugati, északnyugati irányba fordul. A hőmérséklet 7-8 fok körül alakul.



Péntek

Hosszabb-rövidebb napos időszakokra is van esély, de továbbra is párás időre készülhetünk. Csak néhol lehet csapadék. A reggeli -1 és +5 fokot követően a délutáni hőmérséklet 3 és 10 fok között alakul.



Szombat

Változóan, nagyrészt erősen felhős égboltra van kilátás, néhol szitálás, kisebb eső előfordulhat. Az északi irányú szelet több helyen élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet reggel 0 fok körül alakul, míg a délutáni órákra 4-6 fokig emelkedik.