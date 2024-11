Menczer Tamás: 2025 fantasztikus év lesz!

Menczer Tamás szerint ezt teszik Nyugatra is, keletre is, délre is, minden irányba.

És ez jelenti a magyar gazdaság jövőbeni sikerének kulcsát, hogy hadd mondjam például azt, hogy jövőre Magyarországon azt mondjuk, hogy 3-6 százalék között lesz a gazdasági növekedés, ez így is lesz, és ennek például az egyik legfontosabb lába, hogy megnyitja a BMW a debreceni gyárát, ahol elektromos platformra fog autókat gyártani, első BMW-gyár Magyarországon, és például, a legnagyobb, a világon a legnagyobb elektromos autógyártó, a kínai BYD is megnyitja Szegednél a gyárát, és ezek a beruházások, a kínai CATL óriási akkumulátorgyár is elindul.

Menczer Tamás azt is elmondta, hogy

’26 elején elindul a Mercedesnek az új gyára, tehát keletről is és nyugatról is érkeznek az óriási beruházások, világmárkák, prémium márkák, ráadásul itt adnak találkozót egymásnak Magyarországon, és ez a magyar gazdaságra óriási, vagy a magyar gazdaságnak óriási lökést fog adni, amit pedig az emberek a kormány döntésein keresztül fognak érzékelni. Munkáshitel, bérnövekedés, megfizethető lakhatás, 13. havi nyugdíj megvédése, és lehetne ezeket sorolni.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEINK