És a békéhez Donald Trump tudja elvezetni az euroatlanti világot, ugyanis azt se felejtsük el, hogy bár az euroatlanti világban a háborúpártiak voltak eddig többségben, de globálisan a békepártiak vannak többségben. Ezért volt az fontos és fontos most is, hogy az euroatlanti régióban is és térségben is a békepártiak kerüljenek többségbe.