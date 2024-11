Menczer Tamás: Brüsszelben a helyzet változatlan

"Brüsszelben a helyzet változatlan! Amerikában megtörtént a változás, de Brüsszelben nem.Még nem…Brüsszelben a háború- és bevándorláspárti, a genderőrületet támogató politikusok éppen mentik, ami menthető, utóvédharcokat folytatnak. Manfred Weber és Ursula von der Leyen akcióban! Mindenki látja, hogy a szakadék szélére vezették Európát, de ha bevallanák, akkor le kellene mondaniuk. Ők inkább foggal-körömmel kapaszkodnak a székükbe és a hatalomba. És persze szövetségeseket keresnek. Olyanokat, akik hajlandóak az országuk szuverenitását feladni. Csak „egy pici” szuverenitást. Össze is fogtak Magyar Péterrel. Manfred Weber megmondta: a szuverenista Orbán-kormányt meg kell buktatni, és Magyar Péter vezetésével egy bábkormányt kell a helyére ültetni. Cserébe Magyar Péter és a Tisza Párt a szavazatával lelkesen támogatta az Európai Parlamentben a migrációs paktumot, és azt is, hogy Brüsszel még több pénzt költsön rá. Azt azonban nem szavazták meg, hogy Magyarország végre kapjon pénzt a határvédelemre. Magyar Péter lelkesen támogatja Ursula von der Leyen azon javaslatát is, amely szerint el kell venni a magyar gazdák pénzét, és oda kell adni Ukrajnának. Magyar Péter világosan leírta, hogy a magyar gazdáknak járó évi több mint 500 milliárd forintos uniós forrást eltörölné, és más rendszert vezetne be. Így lett Magyar Péter Brüsszel embere, Brüsszel alázatos szolgája. Amerikában megtörtént a változás, de Brüsszelben nem. A brüsszeli terv végrehajtóival szemben továbbra is meg kell védenünk magunkat! A magyar érdek védelmére a nemzeti konzultáció kiváló lehetőség! Ne hagyjuk, hogy mások döntsenek az életünkről!"

- írta a kommunikációs igazgató közösségi oldalán.

Amerikában megtörtént a változás, de Brüsszelben nem. Védjük meg Magyarországot a Manfred Weber-Magyar Péter párostól

- írta a bejegyzés alá Menczer.