Menczer Tamás: Magyar Péter és a szeretet - videó

Menczer Tamás a videóban emlékeztetett Magyar Péter szavaira:

Mit mondott ő oly sokszor? Azt mondta: Ő a szeretet. Ő az árkok betemetője. Ő egy új korszakot hoz: itt a régiek csak viszálykodnak, de itt az egyetértés, a szeretet és az árokbetemetés jön el Magyar Péterrel.

Menczer Tamás így folytatta:

Mondta ezt jó sokszor...Én mindig mondtam, ó, hát ha ezt a sok szeretetet a felesége is megkaphatta volna, vagy meg is kapta, csak olyan Magyar Péteres szeretetet.

És most már látjuk, hogy aztán megkapta Magyar Péter szeretetét az új asszony is, meg látjuk, hogy megkapja Magyar Péter szeretetét mindenki, még az is, aki támogatja...

... mert arra is elmondja, hogy büdös, azt is lenézi, annak is azt mondja, hogy vegyen új unokát...

A teljes videót itt megtekintheti:

Korábban arról is írtunk, hogy Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében kérdezte fel Magyar Pétert a nyilvánosságra került felvételekről.

Parlamenti felszólalásában pedig a héten így fogalmazott: Megjött Brüsszel új embere.