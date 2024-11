Menczer Tamás: Milyen ember az ilyen? - videó

Abból látszik, hogy milyen ember, hogy amikor úgy érzi, hogy biztonságban van valaki a barátai között, akkor mit mond.

"Mert lehet pózolni a nyilvánosság előtt. Lehet pózolni, de amikor úgy gondolom, hogy a négy fal között vagyok, vagy olyan emberek között, akiknek aztán szabadon bármit, és akkor azt mondom, hogy az egyiket belökném a Dunába, a másik büdös, a harmadik k...ög, a negyedik analfabéta, meg nem is tudom, agyhalott. Milyen ember az ilyen? Hát olyan, aki lehallgatja a feleségét, meg mindenre képes. Na, egy ilyen ember a mi ellenfelünk, le is fogjuk győzni, ahogyan eddig is minden ellenfelünket legyőztük" - jelentette ki Menczer Tamás legújabb videójában, amit itt tud megnézni:

A Fidesz kommunikációs igazgatója nemrég egy másik rövid videóval jelentkezett.