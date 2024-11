Menczer Tamás: Orbán Viktornak megint igaza lett!

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebookon közzétett videójában Orbán Viktor miniszterelnököt idézi: "Amerikában békepárti elnök lesz, amiben én nemcsak hiszek, hanem én a számokat is így olvasom".

Orbán Viktornak megint igaza lett!

- kommentálta a miniszterelnök szavait Menczer Tamás. Hozzátette azt is: "ő volt az egyetlen vezető, aki elmondta már a választás előtt, hogy Donald Trump fog nyerni, és a verseny még csak nem is szoros. Tehát Orbán Viktornak megint igaza lett. Amerika a béke felé fordult. Kövesse Európa is!"