Mérgezés miatt meghalt egy pár Komárom-Esztergom vármegyében

Meghalt egy fiatal nő és egy férfi Kocson a napokban. A helyiek szerint gombamérgezésben vesztették életüket, a rendőrség vizsgálja az esetet - írja a BAON.

A mentőket azután hívták ki, hogy a pár rosszul lett az otthonukban.

Állítólag mire a segítség megérkezett, a férfi meghalt, a feleséget pedig egy budapesti kórházba szállították mérgezés gyanújával. A helyszínelők mintát vettek a házban található ételekről, konyhai eszközökről, illetve több használati tárgyról is. A feleség is meghalt a kórházban pár nappal ezelőtt, az állapota miatt a rendőrök nem tudták kikérdezni. A rendőrség is mérgezésre gyanakszik, de a toxikológiai vizsgálat eredményére akár két hónapot is várni kell.

Egyesek szerint megcsalás állhat a tragédia hátterében. Azt pletykálják, hogy mérges gomba segítségével akart az egyik fél véget vetni a szerelmi háromszögnek. A Kemma.hu által megkérdezett gombaszakértő azonban úgy véli, hogy nem ez történt.

Már egy kevés mennyiségű mérges gomba is okozhat súlyos mérgezést. Hazánkban a legtöbb gomba okozta halálesetért a gyilkos galóca felel, aminek a tünetei 8-28 órán belül jelentkezhetnek. Amennyiben helytálló az az információ, hogy a férj elhunyt a mentők kiérkezéséig, nem gondolnám, hogy gomba okozta volna a halálát. Ugyanis az lassabb lefolyású elhalálozáshoz vezetett volna

– magyarázta a szakértő.

A rendőrség nem gyanakszik bűncselekményre. A gomba fel sem merült, mint a mérgezés lehetséges kiváltója.

Ahogy az Origo korábban megírta, tízszeresére nőtt a gombamérgezések száma. Az őszi időszak csalogatja a gombászat iránt rajongókat az erdőbe, de fontos, hogy a még tapasztaltabb gombászok is legyenek körültekintőek, amikor gombát szednek. A NÉBIH azt javasolja, hogy mindegyik gombát vizsgáltassák be szakellenőrrel.