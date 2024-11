Akár el is veszhetne az ezeréves Magyarország, ha egy Magyar Péter hatalomra kerülne, ezt is mondta Miller Lajos világhírű operaénekes. A Nemzet Művésze a Századvég youtube-csatornáján arról beszélt a Négyszemközt című műsorban, hogy a diktatúra egy életre tönkretette. Mindezt annak ellenére mondta, hogy óriási nemzetközi karriert csinált, a legnagyobb sztárokkal lépett fel a legismertebb operaházak színpadán. A New York-i Metropolitantől a milánói Scalan át a müncheni Staatsoperig mindenütt hihetetlen sikerekkel énekelt. A kommunista operavezetés ennek ellenére gyakran akadályozni próbálta életét, megható őszinteséggel beszél a részletekről. Ahogy arról is, mit gondol a mai világról. AZ EGÉSZ BESZÉLGETÉS TERMÉSZETESEN NAGYON ÉRDEKES, DE A SZÁMOKRA KATTINTVA EGY-EGY FONTOSABB RÉSZT KÜLÖN IS MEGNÉZHET.

Vágólapra másolva!

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!