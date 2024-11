Mit tudunk eddig a Lakatos Márk-féle pedofilbotrányról?

Amióta a Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozást rendelt el, folyamatosan zajlanak a tanúkihallgatások a Lakatos Márk-féle pedofilbotrány ügyében, információk szerint nemrég egy újabb személy tett vallomást azután, hogy korábban a hatóság már kihallgatta a homoszexuális öltöztető botrányát kirobbantó Ábrahám Róbert újságírót, a vélt sértettet, illetve volt nevelőjét is, akinek az egykori állami gondozott fiú először mesélte el a történteket.

A napokban egy másik nevelőt is tanúként hallgatott ki a rendőrség, aki megerősítette a többi tanú vallomását.

Ahogy arról már beszámoltunk,

Lakatos Márkról Ábrahám Róbert műsorában állította azt egy egykori intézetis fiú, hogy évekkel ezelőtt, amikor még csak 15 éves volt, fajtalankodott vele a baloldali véleményvezér, aki ráadásul a „gyermekvédelmi“ influenszertüntetés egyik arca is volt.

A fiú arról is beszélt, hogy külön ember volt arra a célra, hogy az árvaházakban felkutassanak fiatal heteroszexuális fiúkat, akik nyomoruk miatt megvásárolhatók homoszexuális együttlétekre, és a kiválasztott gyerekeket a kerítő le is szállította és átadta a megrendelőinek, ami után jutalékot kapott.

A fiú elmondása szerint az átadás előtt drogot is adtak neki, majd a lakásban olyan dolgot is meg kellett tennie Lakatos Márkkal félelemből, amit nem akart és amiről szó sem volt.

Az állami gondozott fiú állítólag egy pár cipőt és pénzt kapott mindezekért. Úgy tudjuk, az egyik tanúvallomásban azt az embert is megnevezték, aki kiközvetíthette a fiút Lakatoshoz.

Lakatos Márk

Fotó: Lakatos Márk/Instagram

A fiú tanúkénti kihallgatása csak első lépés a nyomozásban, amit emberkereskedelem gyanúja miatt indíthattak, ismeretlen tettes ellen. Vallomását nyilvánvalóan elemeznie kell pszichológusnak is, az elmondottak alapján pedig akár újabb szakértőket is bevonhatnak a nyomozásba. Ugyanakkor ki kell hallgatni a közvetítőt, Lakatos Márkot és a fiú környezetéből azokat, akikkel együtt volt intézetis. Az sem kizárt, hogy homoszexuális prostituált fiúkat is meg kell majd hallgatni, hiszen

az áldozatként fellépő fiú elmondta: a történtek hatására hivatásos homoszexuális prostituált lett.

A BTK szerint emberkereskedelem miatt 5 – 10 évig terjedő szabadságvesztés szabható ki, ebben az esetben Lakatos Márkra és a fiút hozzá szállító férfira is.