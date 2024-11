Egy szülő buktatta le az internetes játékban visszaélő felnőttet

E-mailben is lehet bejelentést tenni az internethotline@internethotline.hu címen!

Az IH kiemelten kezel minden olyan bejelentést, amellyel kapcsolatban felmerülhet egy gyermek online szexuális bántalmazása. A bejelentéseket rövid, 1-5 munkanapos határidővel kezelik, a munkatársai elkötelezettek a gyerekek és felnőttek védelme iránt, miközben tiszteletben tartják az emberi jogokat és a gyermekek jogait. A bejelentőkkel az ügy érzékenységére való tekintettel, empatikusan kommunikálnak és transzparensen végzik a munkájukat annak érdekében, hogy a bejelentő szülő számára az ügy minél megnyugtatóbban rendeződhessen.

Sok szülő már felfedezte az Internet Hotline-t

Az Internet Hotline munkatársainak a gyermekekkel folytatott beszélgetéseik során szerzett legfontosabb tapasztalata az, hogy – a felnőttekhez hasonlóan – ők is előszeretettel hibáztatják az áldozatot, ami jelentősen növeli az áldozat szégyenérzetét és ahhoz vezet, hogy nem akar segítséget kérni, pedig szüksége lenne rá. Emellett a gyerekek azt hiszik, hogy egyedül, felnőttek segítsége nélkül is meg tudják oldani a problémáikat. Esetleg még azt is gondolhatják, hogy a felnőttek eltiltanák őket az eszközhasználattól, pedig bizonyos helyzetekben elkerülhetetlen és szükséges, hogy a bajba jutott gyerek anyukája vagy apukája, vagy más, hozzá közelálló felnőtt segítsen.