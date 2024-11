Ezeket a mérgező anyagokat még mosással sem sikerül eltávolítani

A Tudatos Vásárlók Egyesülete a fehérneműkben található káros vegyianyag-tartalomra volt kíváncsi. Vizsgálatukból kiderült, hogy mosással ugyan kevesebb lesz az úgynevezett biszfenolok mennyisége, még mindig a hatérérték felett marad.

Használat előtt mindenképpen mossuk ki szintetikus ruházatunkat, amellyel csökkenthetjük a mérgező anyagok koncentrációját / Fotó: Shutterstock

A biszfenol vegyületcsalád az egyik legnagyobb mennyiségben gyártott vegyszer a világon. Leggyakrabban polikarbonát műanyagok és gyanták összetevőiként használják, de adalékanyagként is alkalmazzák, például színtartósítóként a textíliákban, ruhákban, alsóneműkben - írja közleményében az egyesület.

A biszfenol A-ról számos kutatás bizonyította, hogy már alacsony dózisban is felboríthatja a hormonrendszer működését, károsíthatja mind a női, mind a férfi termékenységet.

A hormonrendszeren keresztül befolyásolhatja a növekedést, a sejtregenerálódást, a magzati fejlődést, az energiaszintet, és olyan hormonális zavarokért felelős, mint a korai serdülés, az elhízás, emellett a fejlődő idegrendszerre is kockázatot jelent.

Biszfenolok: műanyag edényektől az alsóneműkig

A biszfenolok kioldódása a műanyag edényekből, konyhai eszközökből, kulacsokból egyre inkább közismert a tudatos fogyasztók és a laikusok körében is. A biszfenol A-t (BPA) például már betiltották a nyugtákhoz használt hőpapírokban és a cumisüvegekben. A biszfenolokat színrögzítőként alkalmazzák textíliákban is. Világszerte a műszálas poliamid textilek 80 százaléka színtartósító kezelést kap és ugyanígy vegyi segédanyagokat használnak például a spandexhez és az elasztánhoz is. Ezek a színtartósító keverékek tartalmaznak biszfenol S-t és biszfenol F-et, melyek a termékekben maradványként elkerülhetetlenül jelen vannak.

A Tudatos Vásárlók Egyesülete ezért a biszfenol tartalom felmérésére vállalkozott alsóneműkben.

A választás azért esett az alsóneműkre, mert azokat mindenki használja, ráadásul elég érzékeny és fontos felületen érintkezik a bőrünkkel, úgyhogy egyáltalán nem mindegy, hogy mi van az anyagában”

– mondta Dénes Júlia, az egyesület vegyész szakembere korábban.

A tesztet egy akkreditált nemzetközi laboratóriumban végezték. Cél volt, hogy a termékeket a fogyasztók minél nagyobb csoportja számára teszteljék. Az egyedülálló nemzetközi összefogásban összesen 166-féle alsóneműt teszteltek, ezekből valamivel több mint 100 könnyen elérhető és kapható Magyarországon, de a többi is az a szomszédos országokban.