Megjelentek a munkáshitel részletszabályai

Közleményükben azt írták, amennyiben a nemzeti konzultációban is támogatást kap az intézkedés, akkor a 17-25 év közötti dolgozó fiatalok januártól már felvehetik az akár 4 millió forintos kamatmentes, szabadon felhasználható munkáshitelt. Az ehhez szükséges kormányrendelet pénteken jelent meg a Magyar Közlönyben - tették hozzá. A közlemény szerint a munkáshitelt teljesen új támogatásként az új gazdaságpolitikai akcióterv keretében vezeti be a kormány azért, hogy újabb segítséget adjon a fiatalok életkezdéséhez. A 25 év alatti dolgozó fiatalok emellett továbbra is számíthatnak a személyi jövedelemadó mentes jövedelemre.

Ismertették:

a munkáshitel lehetőséget teremt a fiatal munkavállalók számára, hogy akár 4 millió forint kamatmentes hitelt igényeljenek, amely szabadon felhasználható és 10 éves futamidő alatt törleszthető.

A hitel feltételei között szerepel, hogy azok a fiatal munkavállalók jogosultak rá, akik heti legalább 20 órában alkalmazottként vagy vállalkozóként tevékenykednek. Az igénylő vállalja, hogy a hitel folyósításától számított legalább 5 évig bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkezik, dolgozik, avagy vállalkozást folytat.

Az intézkedés mintegy 300 ezer fiatalt érinthet. A diákhitelre jogosult fiatalok nem vehetik igénybe a munkáshitelt, számukra továbbra is a kedvezményes diákhitel által nyújt támogatást a kormány.

A hitelfelvételhez szükséges magyarországi bejelentett lakcím, amelyet lakcímigazolvánnyal lehet igazolni, ezen felül feltétel a rendszeres jövedelem, amelyet munkáltatói igazolással vagy bankszámlakivonattal kell bizonyítani.

Arra is kitértek, hogy a program a fiatalok pályakezdése mellett akár a családalapítást, gyermekvállalást is nagy mértékben segíti.

A hitelfelvevő nők esetében az első gyermek születése után a hiteltörlesztést 2 évre felfüggesztik, a második gyermek után újabb 2 év moratórium lép életbe, és a tartozás felét elengedi, míg a harmadik gyermek érkezése esetén a teljes fennálló tartozást engedik el.

"A munkáshitellel újabb jelentős támogatást adunk fiataljainknak, hiszen a 25 év alattiak szja-menetességét követően immár egy maximum 4 milliós forintos életkezdési támogatás is rendelkezésre áll.